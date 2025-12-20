UDAĆE SE NA SLEPO?! Aleksandra Blagojević zaprošena na velikoj sceni Pinkovih zvezda! ZASIJAO PRSTEN (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao.

Aleksandra Blagojević sledeća je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda", a izvela je duetsku numeru Marije Šerifović i Jovane Pajić "Demoni". Njena mentorka je Jelena Karleuša.

Druga pesma koju je otpevala bila je numera "Košta me" Vanje Mijatović, a tokom nastupa ona je dobila i jednu plišanu igračku iz publike. Ona je dobila sva četiri glasa i prošla direktno u naredni krug.

- Glasala sam za tebe zato što si dijemetralno različita od moje kandidatkinje koja je bila kod tebe, sve što su njoj zamerili da je bilo nevino, čedno, a ti si jedna stamena pevačica, za moj ukus malo previše. Ne znam kako se do sad za tebe nije čulo, ovo je sad ovaj paket koji bi možda za moj ukus malo trebalo da bude svedeniji - rekla je Zorica.

- Sve ti je bilo dobro, sve je bilo super, a jedino što mi se ne sviđa je prva pesma, s brda s dola, nedovršeni stihovi, ali ti si to iznela i nisi se dala tako lako, bravo - rekao je Bosanac.

- Ti si večeras bila jako sigurna u svojoj interpretaciji. Bilo je tu falšića, ali nije mi to preuzelo utisak, moj glavni utisak je da si ti bila dominantna, i komecijalna, lepo izgledaš i lepo si stiilizovana, očekivala sam nešto da ćeš da zaigraš, tvoje pevanje je jako dobro, sigurno. Možda je ovo tvoje pravo vreme - rekla je Viki.

- Ne mogu da kažem da je vokalno bilo mega savršeno, ali muzika se i sluša i gleda, kad sve saberem meni je to za da - rekao je Desingerica.

- Neko mi je poslao prsten. Ne znam od koga je, možda je neki odbegli mladoženja - rekla je kandidatkinja.

- Znači na slepo ćeš da se udaš - pitao je Desingerica.

- Ne, ja sam probala jednom, videla da znam, i više ne bih, ali nikad se ne zna - rekla je Aleksandra.

