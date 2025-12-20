Ti si ponos Pinkovih zvezda! Daria Subotić napravila SPEKTAKL, svi ostali bez daha (VIDEO)

Oduševila ih!

Naredna takmičarka koja se predstavila večeras bila je Daria Subotić koja ima 12 godina, a za prvu pesmu ona je odabrala piano verziju Adilove numere "Zagrli me". Njen mentor je Bosanac.

Za drugu pesmu ona je izabrala numeru "Ti si taj što luduje" koju u originalu izvodi Maja Odžaklijevska. Ona je potpuno oduševila čitav studio i dobila sva četiri glasa.

Njen nastup možete pogledati u nastavku.

Bosanac joj je prišao, poljubio je u ruku, a zatim i u glavu, a onda su je ostali članovi žirija zasuli komplimentima.

- Ovo je baš, baš nerealno, da se naježiš, ti si mi najveći parametar kad se priča o godinama, tebi ne treba mentor, ti možeš neke da mentorišeš. Kad vidiš da neko sa ovoliko godina ovako radi, ovako glumi, peva, šta da kažeš, ovo je nerealno, svaka čast - rekao je Desingerica.

- Ja bih ti dala još koji glas da sam mogla, imaš tu zvezdanu prašinu, znaš da se ponašaš, glumiš, igraš, pevaš. Samo pametno, verovatno mama i tata znaju kako da te vode, ti ćeš date biti čudo - rekla je Viki.

- Šta smo mi tupili za ove prethodne kandidate, vidi mila, da se ne uvrediš, ja ne znam šta ćemo mi posle tebe da radimo jer smo pre tebe mnogo grešili. Za naše dobro bi bilo da ti postave tu jednu fotelju, kad hoćemo da kažemo da je neko mlad ili mator, pogledamo u tebe i kažemo da si reper za sve, da si postavila standard. Ti si stvarno ponos ovih Pinkovih zvezda - rekla je Zorica.

- Došli smo u doba kad deca mogu da drže čas starijima - rekla je Karleuša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

