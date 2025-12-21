Roker na helijumu! Jelena prozvala Desingericinog kandidata, on se pobunio: Ovo je lično protiv mene (VIDEO)

Malo mu je falilo da prođe direktno!

Filip Dejanović naredni je takmičar koji se predstavio u ovoj emisiji i to pesmom grupe Kerber "Bolje da sam druge ljubio". Njegov mentor je Desingerica.

Druga pesma koju je izveo bila je "Glasno, glasnije" gupe Osmi putnik. On je jedino od Jelene dobio negativan glas, a od svih ostalih članova žirija dobio je "Da".

- Filipe, dobro veče. Ne možeš da pevaš kao roker na helijumu - rekla je Jelena.

- Pa ne peva tako, pa je l' znaš original, lepo je pevao dečko, ovo je lično prema meni, ovo je PMS - rekao je Desingerica.

- Zaslužio je četiri da, dao je sve od sebe - rekla je Viki.

- Bilo je malo mlako, ja znam i solistu, znam kad je snimao, on ima sličnu boju, ali je beskrupolozan, ne znam šta je, ali je bilo mlakušno, dok nisi došao gore, tu si i dao, pred refren je bilo tanko. Druga pesma je bila top, tvojim glasom, nije bila mekana, prva ne, ali sam ti dao da jer mislim da imaš to - rekao je Bosanac.

- Ovo je drugi krug, on je bio jako dobar, odličan repertoar, nije bilo tanko, mlako i neubedljivo - rekla je Viki.

- Ovo je lično, ja sam mislio da smo mi prebrodili bubice, namerno me k*ra - rekao je Desingerica.

