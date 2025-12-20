AKTUELNO

VEČERAS OD 21 ČAS! Pinkove zvezde o kojima će svi pričati: Karleuša urlala, kandidati zadali žiriju JAKE GLAVOBOLJE (VIDEO)

Nezaboravna muzička borba kakvu region nije video upravo na Pink televiziji!

Jedno od najgledanijih i najvoljenijih muzičkih takmičenja na Balkanu – "Pinkove zvezde" – vratilo se nedavno na male ekrane. Kao to ste već navikli, nove epizode tradicionalno počinju subotom od 21h na TV Pink, a publika može i večeras da očekuje uzbudljiviju, dinamičniju i emotivniju epizodu nego ikada do sada.

Subotnje večeri ponovo će biti rezervisane za muziku koja pokreće, talente koje čeka uspeh i nastupe koji postaju viralni u roku od nekoliko sati. Gledaoci iz celog regiona imaće priliku da prate kako se pred njima rađaju nove zvezde – mladi umetnici koji svojim glasom, harizmom i upornošću žele da osvoje tron najprestižnijeg muzičkog takmičenja.

