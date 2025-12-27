AKTUELNO

Pinkove Zvezde

ZAKUCAVANJE ALDINA HUREMOVIĆA! Žiri široke ruke: Bomba, šuri, odličan je (VIDEO)

Aldin Huremović naredni je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i izveo pesmu Halida Bešlića "Snjegovi hladni dolaze", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje, on je odabrao pesmu Marinka Rokvića "I kad me svi zaborave". On je dobio sva četiri glasa i direktno prošao u naredni krug.

- Sigurno, snažno, tačno, srećno - rekla je Zorica.

- Vi iz Bosne gazite ovo kako treba, ima par kandidata na kojima baš zavidim Viki. Vi ste mi bosanci baš prirasli, imate žišku, imate pokret, imate emociju, ali nemoj da jedeš više. Samo tako nastavi, bravo - rekla je Karleuša.

- Ne bih nešto razglabao, odličan je, šuri, bomba - naveo je Desingerica.

- Super si, malo si lošiji od moga, ali tu ste. Ovu prvu pesmu Halida, izaberite dobre pesme i to je to, bravo momče, odličan si - rekao je Bosanac.

