ZAKUCAVANJE ZA KRAJ! Luka Đokić prošao direktno u sledeći krug, ODUVAO SVE PRED SOBOM (VIDEO)

Oduševio je sve!

Poslednji takmičar ove večeri bio je Luka Đokić, koji je pevao pesmu Pernog valjka "Dođi", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu "Blago onom tko te ima" koju u originalu izvodi Toni Cetinski. On je dobio sva četiri glasa i direktno prošao u naredni krug.

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

- Ti odlično pevaš, šta je poenta, kad imaš dobrog pevača ti lestrvicu slušanja podižeš. Rekoh da vidim kako se snalaziš kad dam ne, zavalio je falš pa je dobio ne, a posle sam te nagradio jer si bio odličan, ja imam pravo na to. Svoju autonomiju glasanja mogu da plasiram kako želim, bravo momče - rekao je Bosanac.

- Bravo sine - rekla je Zorica.

- Bio si jako dobar, ono što mi se dopalo jeste što si u intervalima koji su bili najteži bio si precizan i tačan, jako si ih lepo gađao, nisi se obazirao što ti je Bosanac dao ne, bravo, apsolutno zasluženo sve - rekla je Viki.

- Mogu ti reći, baš prijatno, bio si baš odličan i prijatan za slušanje, samouveren, meni je baš bilo dobro, mislim da ćeš imati dosta posla u ovom poslu - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.