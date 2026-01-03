TI NISI ZA TREĆI KRUG! Karleuša sasekla krila Doroteji Janićijević, Viki i Desingerica nisu uspeli da je odbrane!

Dobila je samo dva "Da".

Sledeća je na veliku scenu izašla Doroteja Janićijević koju je otpevala persmu Šemse Suljaković "Suze biseri", a njen mentor je Desingerica.

Za drugu pesmu Doreoteja je izabrala numeru Marine Dalipović "Vadi pare". Ona je dobila dva "Ne" od Bosanca i Jelene, dok su je Viki i Zorica podržale i glasale pozitivno.

- Ja ću biti kratak, prva pesma ti je glas fenomelan u strofi, a odjednom se truba javila gore, nešto se dogodilo. U drugoj pesmi se nisi sastavila, stalno vučeš nazad, ode matrica, a ti onako lagano, nije bilo dobro za moj ukus - rekao je Bosanac.

- Ti nisi za treći krug, po mom mišljenju nije bilo dobro, ima dobrih elemata, ali nije bilo dovoljno. Jedna devojka od 19 godina da peva ovu drugu pesmu, mislim da ta pesma nije čak ni takmičarska. Ja volim tu pesmu ali ne za takmičenje "Pinkovih zvezda", mentor nije trebalo da dozvoli ovakvu grešku da pevaš ovakve pesme, mislim da bi bilo bolje u nekim drugim pesmama - rekla je Karleuša.

- Ja kao lokal patriota, glasala sam "Da", da je bilo dobro nije, ali nije bilo ni toliko loše, srećno - navela je Zorica.

- Ja mislim da si ti i te kako za treći krug, ovakvih narodnjaka imamo jako malo ženskih vokala, prvu pesmu si otpevala jako lepo, moglo je da se poradi na još nekim stvarima, ali polako, treba tek da se vidi napredak. U drugoj pesmi si se zbunila, jer si ritmički ispala, složila bih se da nije takmičarska pesma. Ali mislim da si i te kako dobar narodnjak, i da si za takmičenje - navela je Viki.

- Ni po talnetu, ni po izgledu, ni po pevanju nije za treći krug - rekla je Jelena.

- Ona se toliko uplašila, na probi je pevala tako da su se svi naježili. Mnogo sam se iznervirao, video sam da se sapliće u drugoj, ludilo je pevala na probi, ne znam čega se uplašiš, nema šta da izgubiš, izađeš, pokidaš, glas ti je nestao, stezala je grlo - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.