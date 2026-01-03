KAKAV NOVOGODIŠNJI POKLON! Petar dobio sva četiri glasa, pa zajedno sa Zoricom otpevao pesmu SPECIJALNO za Karleušu (VIDEO)

Ukrstili glasove zbog Jelene!

Sledeći takmičar ove večeri bio je Petar Cvetković koji je otpevao pesmu "To ludo srce moje" Predraga Živkovića Tozovca, a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Za svoje drugo predstavljanje, Petar je izabrao numeru koju je u originalu izvodio Marinko Rokvić "Jelena". Kada je čula reči ove pesme, Karleuša je odmah skočila i zaigrala. On je dobio sve četiri "Da" i direktno prošao u naredni krug.

- Ja sam dao "Da" ne mogu da osporim da ti dobro pevaš, i da je to sve dobro, ali jedino što mi je malo dosadno, voleo bih da vidim taj neki repertoar, ne znam da li ga Zorica ima, da bude za šire mase, da ne bude tako star, bajiću, to je za tvoje godište, za šire, mislim na ljude od pet do 75 godina. Dao sam ti "Da" jer ne mogu da osporim, ali mi je dosadno - rekao je Desingerica.

- Falim te Bože da neko otpeva narodnjak i da se ova publika i mi razveselimo, bio si ubedljiv, sa dosta promašenih tonova, ovako je dobro i teraj samo dokle hoćeš - rekao je Bosanac.

- Ova pesma "Jelena" od Marinka Rokvića je stvarno moja omiljena pesma, kad bih morala jednu pesmu da izaberem, to je ova pesma - rekla je Karleuša.

- Ja ću ti sad otpevati jednu pesmu koja nosi tvoje ime, a nije novokomponovana - rekla je Zorica, pa zapevala zajedno sa svojim kandidatom: "Oj Jelena, kćeri moja jedna".

- Penzionerski dom - dobacio je Desingerica.

- Kakav novogodišnji poklon, hvala puno Zorice. Tvoj kandidat je blistao, samo u refrenu da pogađaš tonove - rekla je Jelena.

- Zasluženo si dobio četiri glasa, lepo si pevao, neka ti je srećan prolazak u sledeći krug - rekla je Viki.

