VREME JE DA SE LESTVICA PODIGNE! Goran Milijašević ostao bez direktnog prolaza, žiri na ivici sukoba!

Ipak dobio šansu.
Treći kandidat večeras bio je Goran Milijašević, koji se predstavio pesmom Slavka Banjca "Daleko negde ko zna gde", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.
Nakon ovoga, on je izveo i pesmu "Dajte neku lošu" koju u originalu peva Željko Samardžić. On je dobio tri "Da", dok je samo Desingerica glasao negativno.
- Nije pošteno prema kandidatu, ni prema mom nije pošteno da mu daš, ako nije za da - rekao je Desingerica Viki, a onda i iskomentarisao kandidata:
- Nije bilo dobro, bilo je mlako, nekako na foricu, nije mi se svidelo. Pogotovo mi se ne sviđa što takmičenje već treba da se uozbiljava, da šuri, šuri, šuri i mi kao žiri treba da budemo profesionalniji, ja mom kandidatu ne bih dao "Da" i zameram im što je dato, treba malo da se uozbiljimo, on mi je za dva da - rekao je Desingerica.
- Posle kažu da je neozbiljan, a on je najozbiljniji od svih nas. Ovo sad je i više nego realna slika, pa neka se slomi i na mom kandidatu - rekla je Viki.
- Ovaj dečko je dobar dasa, lepo peva. Ovo večeras je stvarno tri poklonjena glasa, častimo večeras - rekla je Jelena.
- Nisi sva tri poklonjena, trebalo je da ima dva, možda i tri, mi volimo Zoricu, ali glasamo za kandidata - rekla je Viki.
- Ovde zabunu pravi jedna stvar, što objašnjenja koja daju članovi žirija vrlo nemušta, vrlo plitka, to može i publika tako da kaže. Mislim na ove zdesna nalevo. To ostavlja loš utisak o kredibilitetu ovog žirija mislim da će vrlo brzo da se raspadne. To nije mi se dopalo, bilo je mlako, nije bilo oštro, to mogu samo neznalice u muzici da kažu. A ovo je divan povod da se lestvica podigne. Ovi primitivni vrlo lako povuku ove druge, jer ne mogu ni da se popnu na stepenicu više - rekao je Bosanac.
- Dobra roba se ne kvari, izvini molim te Bosanac - rekla je Viki.
Ognjen Amidžić mu je ipak dao "Da", pa je on direktno prošao u naredni krug.
Autor: R.L.