VREME JE DA SE LESTVICA PODIGNE! Goran Milijašević ostao bez direktnog prolaza, žiri na ivici sukoba!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ipak dobio šansu.

Treći kandidat večeras bio je Goran Milijašević, koji se predstavio pesmom Slavka Banjca "Daleko negde ko zna gde", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, on je izveo i pesmu "Dajte neku lošu" koju u originalu peva Željko Samardžić. On je dobio tri "Da", dok je samo Desingerica glasao negativno.

- Nije pošteno prema kandidatu, ni prema mom nije pošteno da mu daš, ako nije za da - rekao je Desingerica Viki, a onda i iskomentarisao kandidata:

- Nije bilo dobro, bilo je mlako, nekako na foricu, nije mi se svidelo. Pogotovo mi se ne sviđa što takmičenje već treba da se uozbiljava, da šuri, šuri, šuri i mi kao žiri treba da budemo profesionalniji, ja mom kandidatu ne bih dao "Da" i zameram im što je dato, treba malo da se uozbiljimo, on mi je za dva da - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Posle kažu da je neozbiljan, a on je najozbiljniji od svih nas. Ovo sad je i više nego realna slika, pa neka se slomi i na mom kandidatu - rekla je Viki.

- Ovaj dečko je dobar dasa, lepo peva. Ovo večeras je stvarno tri poklonjena glasa, častimo večeras - rekla je Jelena.

- Nisi sva tri poklonjena, trebalo je da ima dva, možda i tri, mi volimo Zoricu, ali glasamo za kandidata - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovde zabunu pravi jedna stvar, što objašnjenja koja daju članovi žirija vrlo nemušta, vrlo plitka, to može i publika tako da kaže. Mislim na ove zdesna nalevo. To ostavlja loš utisak o kredibilitetu ovog žirija mislim da će vrlo brzo da se raspadne. To nije mi se dopalo, bilo je mlako, nije bilo oštro, to mogu samo neznalice u muzici da kažu. A ovo je divan povod da se lestvica podigne. Ovi primitivni vrlo lako povuku ove druge, jer ne mogu ni da se popnu na stepenicu više - rekao je Bosanac.

- Dobra roba se ne kvari, izvini molim te Bosanac - rekla je Viki.

Ognjen Amidžić mu je ipak dao "Da", pa je on direktno prošao u naredni krug.

Autor: R.L.

