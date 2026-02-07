Domaći zadatak na početku emisije! Ivan Brkić RAZGALIO CEO STUDIO, a Jelena ga pecnula: Imaš špic od šiške na glavi!

Dobio je sva četiri glasa.

Prvi takmičar koji se predstavio večeras u emisiji "Pinkove zvezde" bio je Ivan Brkić koji je otpevao pesmu Nedeljka Bajića Baje "Noćna ptica", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoju drugu pesmu on je izabrao numeru Saše Matića "Maskara", a nakon što je završio svoj nastup dobio je sva četiri glasa i prošao direktno u sledeći krug.

- Vidi mili, znaš kako si ti meni delovao - ja sam izašao na binu, prosuo sam sve što znam, a vi sad vidite kako ćete i šta ćete. Alal ti sine vera - rekla je Zorica.

- Iz nekog bizarnog razloga sve vreme sam razmišljala, da li si čitao bajku o tri praseta - pitala je Jelena.

- Već si mu pričala neku bajku, neke šumske patuljke si spominjala - ubacila se Viki.

- Tvoja energija, osmeh, stajling, ponašanje, način pevanja, to je sve što se meni uopšte ne dopada, ali ti de fakto dobro pevaš, ti si odličan pevač i to je sve što tebe treba da zanima. Da li ćeš biti zvezda, vrlo moguće, jer taj tvoj fazon prolazi super na Balkanu. Ne sviđa mi se taj tvoj špic od šiškice na glavi, zašto špic, napravi drugačije. Ja sam esteta, ti si sladak dečko - rekla je Jelena.

- Ja to ošišam, makazama i mašinicom, ja šišam na kadilak. Dođe kod mene na nastup i ja ga ošišam za džabe pare - rekao je Desingerica.

- Da si ti jedan zreli, rasni pevač, siguran si kao kamen kad pevaš i to je dobro, a sve drugo meni je ruralno, bezveze i to se traži - rekla je Jelena.

- Što se tiče jedna serija Crni Gruja, Crni Đorđe je bio najveći švaler, uvek ovako oliže i namesti, zašpici ti to, nije to loše. Nemoj da budeš prosečan. Odličan si pevač, imao si dve pogrešne stvari prva ti je bila pola tona niska, a druga pola tona visoka, ali si se izborio, ali si bio odličan i dobio si moj glas - rekao je Bosanac.

- Meni si bio super i baš kako treba, ostao u istom intenzitetu, i u drugoj pesmi nastavlja, dobro je. A za taj izgled, meni si zanimljiv, bombica, baš dobro - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.