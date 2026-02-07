SVI SU NA NOGAMA! Đorđe Jovanović napravio haos, Jelena zanosno zamešala kukovima!

Vruća atmosfera u studiju!

Đorđe Jovanović sledeći je kandidat ove večeri, koji je otpevao pesmu Saše Kovačevića "Živim da te volim", a njegov mentor je Desingerica.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao numeru Zvonka Demirovića "Baro Bijav", a za svoj nastup bogato je nagrađen, sa sva četiri glasa i prolaskom direktno u sledeći krug. Tokom njegovog nastupa Jelena je sve vreme zanosno igrala i plesala ispred Zorice.

- Bravo Đorđe, svaka ti čast. Koliko si kilograma skinuo? Sad znaš da izgledaš super, skinuo si 20 kilograma, a kako si pevao. Nije više pufna, ti si pokidao večeras, samopouzdanje, ponašanje ide sa dobrim izgledom. Mislim da će i gledaoci reći bravo, sto posto. Ovo je romska umetnost. Romski pevači znaju da preteruju, on je toliko imao šmekersku, kulturnu meru, ovo je bilo, tako gospodski, treba da nam pevaš rođendan, žurku, slavu, ovo volim. Ovo me radi, ovo me dira, ovo mi je s*ksi. Idemo u provod i vodimo i Đorđa, on je diskretan, zna da čuva tajne - rekla je Jelena.

- Ne znam šta da ti kažem, za razliku od prvog kandidata, on je toliko imao kontakt sa nama, a ti nisi, ti si sam u sebi uživao a i mi u tebi, alal ti vera - rekla je Zorica.

- Nije to bilo nimalo loše, bilo je fenomenalno. Imao si fenomenalan kontakt glasom, opravdao si sve ono što ja trubim deset godina, kad dobro pevaš, mogao si da sedneš, okreneš leđa i tamo negde iza, i dobio bi glasove. Kad loše pevaš, džabe sve, bravo - rekao je Bosanac.

- Ja tebe znam godinama unazad, iz nekoliko sezona, ali ovo je tvoje najbolje pojavljivanje. Jako si napredovao i sazreo pevački, sa merom i sa ukusom, a to u današnje vreme nije česta pojava. Najviše bih istakla, tvoj mentor je to istakao, a to je tvoje samopouzdanje, bio si povučen, samo čekaš kad ćeš da pobegneš, a sad pustiš, mi te čujemo, pa si nasmejan, pa si siguran u sebe, to mi se najviše sviđa. Bilo je fantastično - rekla je Viki.

- Imam jedan predlog, kad bude pred kraj sezone, mi ćemo da pozovemo one pevače koji nas, što kaže Jelena, rade, i kod mene ćemo da pravimo žurku i da se provedemo za sve pare - rekla je Zorica.

Autor: R.L.