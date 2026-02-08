STIGLA DO KRAJA PUTA! Rebeka Iva večeras napušta takmičenje!

AKTUELNO

Rebeka Iva Martinčević naredna je kandidatkinja koja se predstavila večeras u emisiji "Pinkove zvezde" i to sa pesmom Doris Dragović "Marija Magdalena", a njena mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu Danijele Martinović "Brodolom", a nakon nastupa nije dobila nijedan pozitivan glas i direktno je ispala iz daljeg takmičenja.

- Vokalne sposobnosti ludilo, ali si se pripremila nula. Prva pesma sve je bilo "aaaaaa", ova druga pesma emocija nula, ništa se nije desilo - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je kao priredba u osnovnoj školi, amaterski, kao pevanje na priredbi, ono uopšte nije za ozbiljno takmičenje - rekla je Jelena i dodala:

- Da se devojčica ne uvredi, možda dogodine - navela je Karleuša.

- Imaš materijal da bude ludilo - rekao je Desingerica.

- Treba joj vokal kouč, da ne bude dečije - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je dobila moj zlatni glas, ona je amater, ima veliki potencijal da sazri i stasa u dobru pevačicu, ali moje mišljenje je da nije za četiri ne - rekla je Viki.

- U odnosu na prošlog kandidata, ona je samo njega preskočila po tome što je puki amater, tonovi neizgrađeni, puno energije ali uzalud bačeni - rekao je Bosanac.

