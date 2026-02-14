Konjima idemo na piramide, SNIMAMO SPOTOVE! Karleuša rešila da ide u Kakanj, otkrila svoju SLABOST!

Oduševljena.

Nakon što je Džan Imamović završio svoj nastup, Jelena Karleuša je konstatovala da bi volela da poseti njegovo rodno mesto Kakanj i da vidi odakle dolaze toliki talentovani kandidati. Njegov otac pozvao ju je kod njih, te joj je rekao da imaju ergelu konja koje će imati prilike da vidi i da ješa, ako to poželi.

- Džan ti vežbaj više pevanje, a ja ću da jašem, ja sam konj u kineskom horoskopu, obožavam konje. Kad se obogatim jednog dana volela bih da imam ergelu - rekla je Jelena.

- Ja ću jednog da vam poklonim, da bude kod mene, ali da bude vaš. Ja imam ceo konjički klub, oko četrdesetak konja - rekao je Džan.

- Ne možeš ti jahati konja, preteška si, moraš magare, konj bi crko - dodao je Bosanac.

- Imamo i jahanje konja i piramide u Visokom, idemo sa konjima na piramide, snimamo spotove - rekao je Džanov otac.

- Ja ću kamilu, meni kamilu spremite - rekao je Despić.

Autor: R.L.