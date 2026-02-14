AKTUELNO

VIDITE KAKVA MI JE PUNICA! Jelena oduševljena idejom da Denijala Skendera oženi SVOJOM ĆERKOM Atinom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Zorica je tako jednog pohvalila, pa joj postao zet.

Denijal Skender naredni je takmičar koji se predstavio na velelepnoj sceni "Pinkovih zvezda" i to sa pesmom Adila Maksutovića "Ljubi me po sećanju", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, Denijal je ubrzao ritam, pa je izveo čuvenu Luisovu pesmu "Sve se osim tuge deli", a za svoj nastup dobio je sva četiri glasa i direktno prošao u naredni krug.

- Ti imaš 18 godina, ovako zreo nastup za 18 godina, samo si godinu dana stariji od moje ćerke Atine, neverovatno kako zrelo pevanje, oduševljena sam, ja sam zaljubljena u moje kandidate - rekla je Jelena.

- Bilo je u jednom takmičenju kad je Zorica pohvalila jednog kandidata, pa joj postao zet, možda i on tebi postane zet - rekao je Bosanac.

- Stvano, nikad se ne zna - rekla je Jelena.

- Vidite kakvu ja punicu imam - rekao je Denijal.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zete, budući, odličan si bio, prva pesma je bila na mišiće do pola, ali me je kupilo to što si pokazao dinamički pokret, lepotu takvog načina pevanja, izgovor teksta, boja glasa, zgodan si. Druga pesma izuzetna, stalno si navlačio jedan fini tron, fino, krasno, perfektno, bravo majstore - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

Zorica mu je samo poslala poljubac.

- BIo si dobar, tvoja energija koju peneseš ovde, imaš atak gde napadaš, to mi se dopada, u drugoj pesmi si proklizavao ali ti ne zameramo jer je celokupni utisak bio dobar. U baladama imaš propadanja, moraš malo čvršće da staneš na ton - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije mi ostavilo gas utisak, malo mi je bilo prenapadno, špicasto, prejako. Dosta se cimao, ali nešto mi je bilo ne znam, možda sam ja tražio neki drugi način - rekao je Desingerica.

- Vi bosanci imate neku čaroliju - dodala je Jelena.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

