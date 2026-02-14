Ti si SAVRŠEN ZA FINALE! Stefan Cekić razavalio svojim nastupom, svi mu predviđaju zvezdani put!

Ima velike simpatije žirija.

Sledeći kandidat večeras bio je Stefan Cekić koji je otpevao pesmu Peđe Medenice "Imam ljubav ali kome da je dam", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon toga, on je otpevao i pesmu Petra Mitića "Gas do daske", a za svoj nastup dobio je sva četiri glasa i prošao direktno u sledeći krug.

- Bravo Strefane, tako se nastupa, ovo je za finale, iz kruga u krug sve bolji i bolji. Iako postaviš lestvicu, ti preskočiš, i nastup i tonski tačno, nema preterivanja, sve sa ukusom, i energija, sve top, bravo - rekla je Viki.

- Ti si mene prošli put rasplakao, ove dve pesme nemaju veze sa onom emocijom, ali ti si stvarno savršen za finale - rekla je Zorica.

- Rasan pevač, rasan kandidat, mi volimo ovakve kandidate, ti nas energetski oduvaš, mi smo odmah skočile da igramo, to je jako bitno. Meni je tvoja faca deluje kao neko koga ja poznajem godinama, deluješ mi kao poznati pevač, tebe deli do velikog uspeha u ovom poslu dobar menadžer i jedna bomba pesma, jednu takvu energetsku pesmu, on je neko ko treba da peva takve pesme, to je komercijalna pesma, i ti imaš sve predispozicije da budeš poznati pevač, deluješ kao da si već zvezda. Mislim da ćemo imalti veliki problem, Zorica kaže da te već vidi u finalu, ja vidim problem sa našim glasanjem, jer neprekidno dajemo četiri da - rekla je Jelena.

- Ja ocenjujem po principu ima li od tebe nešto više, od tebe ima i nešto, nešto više. Ali se ne bih zaletao u tome hoćeš li biti zvezda, ali mora se reći jedna stvar bez obzira što si iz Leskovca. Moraš da raščistiš sa dikcijom, to su neke sitnice, vokal "E" moraš malo zaokruživati, drugo gutaš tekst, ja ocenjujem šta čujem, ali dajem glas, ovo je tri posto zbog tog "E", ali ti pevaš, po svim drugim parametrima alal vera, muzika je čistota i lepota pevanja - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.