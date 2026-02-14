Produkcija mu dala VETAR U LEĐA! Damiano Roi prošao u sledeći krug, oduševio sve, a mnogi ga nisu prepoznali!

Ipak je prošao direktno.

Damiano Roi sledeći je kandidat koji se predstavio ove noći i to sa pesmom Dženana Lončarevića "Nikome ni reč", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon toga, Damiano je otpevao čuveni hit Partibrejkersa "Kreni prema meni", a za svoj nastup dobio je tri "Da", a samo je Desingerica dao negativan glas.

- Je l' on pevao onu operu? Sad si izašao iz zone komfora, u prvoj pesmi si u refrenu razneo, bolje je nego što treba da bude, a druga pesma nije to nešto što ti možeš da ispratiš, nije bilo baš rok. Mega ti je nastup i oblačenje, bolji si bio, više si se potrudio, mislim da ti je zapala koska zbog te druge pesme, totalno si izašao iz svoje zone komfora, pa ne mogu da budem nepošten, mislim da će produkcija pustiti. Druga pesma me tera na agresiju, malo ti je bilo skraćeno, malo je čudnovato doneo taj žanr muzike - naveo je Desingerica.

- Nije uleteo na vreme, nije otpevao čitavu strofu i to mu je srušilo koncepciju i koncentraciju - rekla je Jelena.

- Damiano, ti si toliko autentičan i neko ko se pamti, obeležio si ovo takmičenje, jako mi se dopadaš, ali bih se složila sa Despićem. Srušila mu se koncentracija, možda bi imao. Da nisi jurio naočare i da nisi skidao taj deo, sad me podsećaš na Olivera Mandića - rekla je Viki.

- Ja vas nisam poznala uopšte, meni se jedino nije svidelo ono što ste obukli, meni se to nije dopalo. Ali posle, meni je sve bilo dobro, svi grešimo i svima se to dešava - rekla je Zorica.

- Jedini ozbiljni pevač ovde, koji sve to radi i peva kako bih ja voleo i meni se to jako dopada. Ovde je drugi problem, kako sputati toliku energiju u tvom vokalu, Dženan je nežan, po tome je jedinstven, kod tebe je bilo onako malo - sad ćeš da vidiš šta dasa zna, nije mi se dopala ona pesma gde su vokali. Druga pesma, šta je problem, kao što postoje grupe Riblja Čorba, Indeksi, Cane, on je obeležio beogradsku rok scenu, ti si to pevao tačno, možda bi i on voleo tako da peva, ali to su opasne stvari ako ti to ne skineš do kraja, stilsko prilagođavanje svoga glasa originalu.Inače sve pohvale, ti se podmladio, ti si dečkić - rekao je Bosanac.

- On je veliki ponos i velika zvezda Slovenije. Interesantno je Damiano je jedini kandidat kome Zorica persira, hvala ti Zorice - rekla je Jelena.

Produkcija je ipak odlučila da Damianu da glas i da on prođe direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.