Zlatni tron na sceni, a na njemu Anja Anđelić! Dobila samo jedan glas podrške, Bosanac poručio: Neko mora ispasti od strane nas!

Za dlaku izbegla diretno izbacivanje.

Sledeća kandidatkinja ove noći bila je Anja Anđelić koja je otpevala pesmu Seke Aleksić "Kraljica", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoju drugu pesmu ona je odabrala numeru svojw mentorke Karleuše "Insomnija". a nakon nastupa ona je dobila samo jedan pozitivan glas od Desingerice.

- Treći krug, nije baš da neko ima četiri ne, ovo je motivacija, ona se dosta potrudila - rekao je Desingerica.

- U pravu si što si dao glas, devojka se potrudila, ti mene jako podećaš na Seku Aleksić, bilo je dosta falša, nekontrolisano si sve izvodila, preglasno, preagresivno, nisi se uklopila nikako. Ja ovu Jeleninu pesmu obožavam, ali tebi nije bio dan -

- Meni je sve to bilo preagresivno, samo što nisi došla do nas da nas išamaraš, previše si bila agresivna, želim ti mnogo sreće - rekla je Zorica.

- Jedino što je valjalo bila je ta fotelja i onaj foršpil, onaj muškarac, ovo drugo, toliko falša, ovo nije fer, mora neko i ispasti od strane nas, ali u redu je on ne čuje. Ovo nije po nekom muzičkom bontonu loše. Moji kandidati su ispali direktno, tu nema ljutnje, ovo je ponižavajuće za nas. Poklanjati glasove je ponižavajuće za sve nas - rekao je Bosanac.

- Večeras je Despić glasao za što bih i ja glasala, za energiju i pojavu, on nagrađuje i ove stvari i Despiću hvala što si glasao, bila je mnogo bolja u drugim krugovima - rekla je Jelena.

- Imala sam ogromnu tremu, nije izgovor, ali bila je baš borba na sceni - rekla je Anja.

Autor: R.L.