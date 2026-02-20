Bosanac u jednu prostoriju u svojoj kući godinama ne ulazi: Plašim se da ću umreti, da me niko neće čuti!

Harmonikaš, kompozitor i član žirija Pinkovih zvezda Dragan Stojković Bosanac progovorio je o svom privatnom životu, navodeći kako ima prostoriju u kući u koju gotovo nikad ne ulazi, a onda se prisetio i kada mu je neko ukrao zaradu.

Bosanac kaže da u studio u svojoj kući ne ulazi godinama, jer se, kako kaže, plaši da će umreti, a da ga niko neće čuti. On i dalje komponuje i stvara muziku, ali više to ne radi u svom studiju, koji se nalazi u suterenu porodične kuće.

- Moram da vam otkrijem da u tu prostoriju ne idem poslednjih pet godina, teško mi da dovedem majstora da stavim neko zvono. Rekoh, ako dole sviram pa mi pozli, umreću, a neće me niko čuti, pa sam se uplašio i zato sviram u kuhinji - našalio se on u jednoj emisiji.

Čuveni kompozitor ispričao je dogodovštine iz života i karijere, o kojima do sada nije govorio. Na početku se prisetio peha kada je ostao bez zarade u Americi jer je bio pokraden.

- Desio se jedan peh, ukrali su mi celu zaradu za mesec i po dana od 25.000 dolara, ostao sam bez kinte. Neko je iz kuće gde smo živeli maznuo lovu. Policija je došla i rekla: "To je neko od vas koji tu živite maznuo", pokupila se i otišla. Bilo je tragično za mene. Ali bio sam ko hrčak i skupio sam posle novac - kazao je kompozitor.

U karijeri muzičara i šefa orkestra zaradio je mnogo novca jer je godinama bio jedan od najtraženijih. Kaže da je čak imao i veće honorare od popularnih pevača, koji su bili velike zvezde.

- Obično pevači pogode pet, šest ili deset puta više nego muzičari. Pevači su čudo. Pogodio sam veći honorar nego Nada Topčagić ili Radiša Urošević jer nisam hteo da idem. Čovek je došao, Mile iz Njujorka, i ja se pogodim s njim za dobar iznos. Red veličine, recimo, 80.000 dolara sam zaradio tada. Posle se ispeglaju, spakuju i pošalju se kući. Onda ih brojiš. Ja sam zdravlje sačuvao brojeći novac. Šalim se, potrošilo se, trebalo je kupiti stan, kola, odvesti decu na more. Od čega? - ispričao je on.

