SUZAMA POTOPILA STUDIO! Petnaestogodišnja Ivona Brnović direktno ispala iz takmičenja (VIDEO)

Nije mogla da sakrije tugu!

Naredna kandidatkinja koja je izašla na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" ove večeri bila je Ivona Brnović, koja je ovoga puta pevala pesmu "Kao da me nema tu" koju u originalu izvodi Vanna, a njena mentorka je Viki Miljković.

Ivona je potom izvela i čuvenu numeru Bjelog dugmeta "Bitanga i princeza", a žiri je i ovoga puta bio jednoglasan, ali u negativnom smislu, pa je ona dobila sva četiri "Ne" i automatski ispala iz daljeg takmičenja.

- Jelena ne treba da se svetiš, je l' ste vi normalni, četiri ne - rekla je Viki.

- Viki, nije bilo dobro - rekla je Jelena.

- Bio je organizovani kriminal - rekao je Desingerica.

- Mogla je da dobije jedno da, da ide u baraž, nije za direktno ispadanje - rekla je Viki.

- Prošlom takmičaru sam dao ne, a bolje je pevao od tebe, nemoj da se ljutiš - rekao je Đani.

- Ona treba dete da ide u kulturnoumetničko društvo, da vežba - rekao je Bosanac.

- Nije fer da ne dobije šansu da ne ode u baraž - vikala je Viki.

