Ja sam bio tako lud u osmom razredu! Dilber POKIDAO, dobio sve pohvale, Đani otkrio da ga podseća na njega (VIDEO)

Oduševio je sve prisutne.

Dimitrije Dilber bio je sledeći kandidat ove noći, koji je ovoga puta odlučio da otpeva pesmu Željka Vasića "Poljubi me jednom", a njegov mentor je Bosanac.

Zatim je Dimitije promenio ritam i izveo čuveni hit Darka Radovanovića "Dukat", a za svoje predstavljanje on je ocenjen najvišim ocenama - sva četiri "Da".

- Večeras nije bilo samo do pesama, ti si večeras išao na sve ili ništa, i dalje imaš izraz lica kao posle meča, bravo, ponašanje, izgled, energija, s*ksi sve je bilo super. Svideo si se mnogo Đaniju - rekla je Jelena.

- Od svih večeras sa bio najbolji, nemam zamerku, i stajling, energiju, tako sam ja bio lud kad sam bio osmi razred - rekao je Đani.

- Bio si dobar večeras, bolji nego u prethodnom krugu, vrlo svež, prodoran, pun samopouzdanja, bilo je lepo, izgubio si snagu pri kraju druge pesme, ali si izgurao, zaslužio si moj glas - rekla je Viki.

- Odličan, baš si primer kako se radi ovaj posao. Bio si odličan, veoma samouvereno i glumački. Mnogo mi je drago, mnogo si napredovao, pantalone su se samo skratile, baš mi je drago, pokidao si - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.