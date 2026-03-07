AKTUELNO

Ja sam bio tako lud u osmom razredu! Dilber POKIDAO, dobio sve pohvale, Đani otkrio da ga podseća na njega (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduševio je sve prisutne.

Dimitrije Dilber bio je sledeći kandidat ove noći, koji je ovoga puta odlučio da otpeva pesmu Željka Vasića "Poljubi me jednom", a njegov mentor je Bosanac.

Zatim je Dimitije promenio ritam i izveo čuveni hit Darka Radovanovića "Dukat", a za svoje predstavljanje on je ocenjen najvišim ocenama - sva četiri "Da".

- Večeras nije bilo samo do pesama, ti si večeras išao na sve ili ništa, i dalje imaš izraz lica kao posle meča, bravo, ponašanje, izgled, energija, s*ksi sve je bilo super. Svideo si se mnogo Đaniju - rekla je Jelena.

- Od svih večeras sa bio najbolji, nemam zamerku, i stajling, energiju, tako sam ja bio lud kad sam bio osmi razred - rekao je Đani.

- Bio si dobar večeras, bolji nego u prethodnom krugu, vrlo svež, prodoran, pun samopouzdanja, bilo je lepo, izgubio si snagu pri kraju druge pesme, ali si izgurao, zaslužio si moj glas - rekla je Viki.

- Odličan, baš si primer kako se radi ovaj posao. Bio si odličan, veoma samouvereno i glumački. Mnogo mi je drago, mnogo si napredovao, pantalone su se samo skratile, baš mi je drago, pokidao si - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

