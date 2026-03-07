Laura još jednom pokazala zašto je jedan od favorita: Đani joj se pridružio na sceni, pa je i poljubio (VIDEO)

Kad ona izađe, sve stane!

Sledeća kandidatkinja ove večeri bila je Laura Samardžija, koja se predstavila pesmom Jelene Tomašević "Melanholija", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, ona je izvela i pesmu "Kao da me nema tu", koju u originalu peva Vanna, a za svoj nastup dobila je sva četiri pozitivna glasa i plasirala se direkno u naredni krug.

- Ja bih skratio priču, odlično, hvala lepo, da vidimo ko je u pratnji - rekao je Bosanac.

- Svaka čast devojko, ubijaš kako pevaš, vidi se da si sto posto kapacitet, nemam nijednu zamerku, krajevi vrh, lepotica - rekao je Đani.

- Bila si odlična, možda nije bilo najbolje ikad, bilo je i bolje prethodnih puta, ali je dovoljno da bi dobila da, mnogo se od tebe očekuje, sledeći krug očekujem mnogo više, i eto - rekao je Desingerica.

- Ti bi trebala pesmu od Marije Šerifović - dodao je Bosanac.

- Kad je nešto dobro svi čujemo, svi se slažemo, zaista si bila jako dobra, standarno dobra, volela bih da u sledećem krugu malo iskoračiš, Marija Šerifović je rekao je Bosanac. Je l' si probala Jelena nešto na njenom maternjem jeziku da otpeva, baš na slovenačkom - rekla je Viki, a onda je Laura otpevala pesmu na njenom jeziku.

Zatim ju je žiri upitao da otpeva nešto od Đanija, što je Laura sa oduševljenjem prihvatila i zapevala pesmu "Nema me", a Đani joj se odmah pridružio na sceni, zapevao i na kraju je i poljubio.

- Bravo Laura, ti si moj ponos - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.