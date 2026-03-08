Tri glasa je previše za tebe večeras! Karleuša uništila Sanju Kostić: KA-TA-STRO-FA!

Ostali se nisu složili sa Jelenom.

Sanja Kostić sledeća je kandidatkinja koja je izašla na veliku scenu i otpevala pesmu Lepe Brene "Pazi kome zavidiš", a njen mentor je Desingerica.

Nakon ovoga, ona se predstavila i sa pesmom Sanje Maletić "S vremena na vreme", a onda je žiri rekao svoje - tri da i jedno ne od Karleuše.

- Nije bilo za direktan prolazak, ja ovu devojku volim, ali večeras pevanje KA-TA-STRO-FA, sve vreme puno falša, druga pesma boja deformisana, glas ti se deformisao, tri je i previše za tebe večeras - rekla je Jelena.

- U ovoj postavci se Jelena oseća kao prevarena žena, sve je u pravu, ali bila si bolja večeras nego prošli put, ti si jedno fino čeljade, vrlo kulturno, lepo se ponašaš na sceni, ja bih malo opustio lastiš, malo bi se oslobodio, falš te čeka i ovako i onako - rekao je Bosanac.

- Slažem se sa Bosancem, solidno je otpevala, nije za ne, više je za da - rekao je Đani.

- Ona je jedan od najkomercijalnijih takmičara, dobra za posao, sad je bila bolja od prošlog puta. Ti si jako komercijalna, koliko ćeš ganjanti karijeru, ne znam, ali ono što se traži od ženskog vokala da radi, ti to jesi, imaš lepu boju glasa, ne vučeš se u nazad. Mnoge koleginice imaju grub i rogobatan vibrato, kod tebe je sve tako pitko, jako mi se sviđaš i po meni si trebala da imaš četiri - rekla je Viki.

- Ja ne zameram Karleuši jer znam njenu situaciju - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.