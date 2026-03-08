Jovan Gavrilović razvalio! Viki i Ognjen zaigrali kolo kad je on zapevao 'dvojku'!

Oduševio je sve!

Jovan Gavrilović naredni je kandidat koji se predstavio večeras i to sa pesmom Jašara Ahmedovskog "Venčajte me sa njenom lepotom", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah zatim on je otpevao i čuveni hit Sava Radusinovića "Kaži im, slaži ih", a žiri je u njegovom slučaju bio jednoglasan - sva četiri "Da" i direktan plasman dalje.

- Ja moram da priznam da si ti moj omiljeni kandidat - rekla je Bojana.

- Večeras si izabrao najbolji repertoar od svih - rekao je Đani.

- Imaš nešto i u izgledu, izgledaš kao filmski glumac. Možda je glupo za nekog ko je tako mlad ali jako si s*ksi, imaš držanje, pojavu, ja bih volela i da te čujem u nekoj drugoj vrsti muzike, jer si jako muzikalan, ti si dečko super - rekla je Jelena.

- Mislim da je ovo bilo za tri da, ja njega gotivim, volim ovu vrstu muzike, mora malo jače za peti krug, a voleo bih da vidim i drugačije nešto, malo da bude nešto što odražava zvezdu. Neće biti kredita u petom krugu - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.