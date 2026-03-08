Sreća ih je POGLEDALA U BARAŽU! Njih petoro idu u sledeći krug!

Bilo je neizvesno.
Nakon što su svi kandidati završili svoje nastupe, usledio je baraž, u kom je svaki kandidat koji je dobio manje od četiri pozitivna glasa još jednom imao priliku da otpeva pesmu koju izabere i pokuša da se izbori za svoje mesto u petom krugu takmičenja.
- Večeras ste imali priliku da čujete 19 kandidata, 10 je prošlo direktno, jedna je direktno ispala, a osmoro njih je u baražu, a njih petoro idu dalje - rekla je Bojana, a onda proglasila ko ide dalje.
U peti krug prošli su: Hamit Eminović, Mirnes Muslim, Aleksa Marković, Gojko Anačković i Sanja Kostić.
