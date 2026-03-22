Eldar Katana podbacio, a onda mu Đani pokazao kako se to radi, Bosanac skočio: Bravo majstore! (VIDEO)

Bilo je veselo.

Eldar Katana naredni je kandidat ove večeri, koji se predstavio pesmom Saše Matića "Anđeo čuvar", a njegov mentor je Desingerica.

On je nakon ovoga otpevao i čuveni hit Darka Lazića "Majko", a potom su usledili glasovi - on je dobio tri da, i jedno ne od Jelene.

- Mnogo falša u drugoj pesmi, mnogo neprijatna boja u prvoj pesmi, nije bilo za četiri da, ti si simpatičan kao neki veseli, podgojeni čovečuljak, skupljamo patuljke, ali ne bih ja njega u patuljke već u dobre pevače koji večeras nije bio dobar, pogotovo ovo poslednje ispevavanje bilo je u falšu - rekla je Jelena.

- Koliko si bio dobar u prvoj pesmi toliko si falširao u drugoj pesmi - rekao je Đani, a onda pokazao kako je to trebalo otpevati.

- Bravo majstore, bravo kralju - rekao je Bosanac.

- Ja nisam video da neko ovoliko voli ovaj posao kao Đani, on peva na probi, kad ide u vece - rekao je Desingerica.

Onda su Đani i Bosanac u duetu zapevali.

- Bio si super, Eldare, ja se nadam da ideš u sledeći krug, ja ti želim srećan put do Sarajeva - rekao je Đani.

Produkcija je ipak odlučila da Eldar ide u baraž.

