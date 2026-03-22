Bosanac rešio da uzme Nikolu Stefanovića pod svoje: Jelena, pošalji ga kod mene da razbijemo tremu! (VIDEO)

Karleuša odmah prihvatila.

Sledeći takmičar ove noći bio je Nikola Stefanović, koji se predstavio pesmom Halida Muslimovića "Želja si mi samo ti", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Dragana Kojića Kebe "Kukavica", a ona je žiri bio na potezu - on je dobio tri da, a samo je Viki glasala negativno.

- Nikola ti si mnogo drag i meni si drag, ali se trudim da budem realna, možeš mnogo bolje, ti si se toliko uplašio da ti igra mikrofon, ruka ti drhti, trudim se da budem realna, toliko je bilo netačnih tonova, bilo je dosta falša - rekla je Viki.

- Samo zbog velike treme, ja ovakvu tremu nikad videla nisam - navela je Jelena.

- Ovo je bilo i više nego što si pokazao danas - rekla je Viki.

- Vidi se da si imao tremu, prvu si otpevao duplo bolje nego drugu, a druga je lakša, samo malo... Ali bio je za prolaz, sedam plus - rekao je Đani.

- Sve što Viki kaže, složio bih se. Znam da sigurno možeš bolje i da si bio bolji, ali za danas je ovo pošteno. Ne smeš ni tremi da dozvoliš da preovlada tobom, treba da ti bude veća motivacija - rekao je Desingerica.

- Ovolika trema je kao psihički poremećaj, kako je moguće da ne mogu da savladaju - rekla je Jelena.

- Ja se slažem sa vama, evo ja kad sam prvi put došao ovde, nije svejedno - rekao je Đani.

- Nekoga trema tera na pobede, a nekoga trema odseče, to je od čoveka do čoveka. Danas njemu ta trema nije išla u prilog - rekao je Desingerica.

- Dođi ti kod mene, kad budeš uvežbao program kako treba, ponovio ga sto deset puta u cugu, ti ćeš izaći i svi će reći naverovatno - rekao je Bosanac.

- On preko vacapa radi sa kandidatima - rekao je Desingerica.

- Dođi kod mene, ja ću ti objasniti kako se trema razbija, Jelena pošalji ga kod mene, zbog tebe Jelena, ti si moja devojka, ja ću to uraditi zbog tebe - rekao je Bosanac.

- Ja bih volela da prođeš, da idemo zajedno kod Bosanca - rekla je Jelena.

- Pre podne sam sam - rekao je Bosanac.

Produkcija je odlučlila da Nikola ide u baraž.

