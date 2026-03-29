Gde ti je GIPS? Muhamed Beriša napokon prošetao scenom, Jelena ga odmah pecnula, Despić poručio: Šurićemo te u šestom krugu! (VIDEO)

Našalili su se i pružili mu veliku podršku.

Muhamed Beriša naredni je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i izveo pesmu Sinana Sakića "To si ti", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah potom on je otpevao i Džejevu numeru "Niz reku života plovim", a žiri nije imao dilema - sva četiri "da" za Muhameda i direktan prolaz u šesti krug.

- Beriša gde ti je gips? Ja te bez gipsa ne prepoznajem, šest meseci si pevao sa gipsom i sad tu pevaš bez gipsa, mnogo je bilo belo, dođe mi da povučem sad ovaj glas. Obavezno sledeći krug gips jer tad dobijaš na težini i na bolu. Za četiri glasa nisi, ovo je ne kredit nego humanitarna akcija zvana Pinkove zvezde. To je Despić, nije hteo Vikiju svom da uskrati glas - rekla je Jelena.

- U prvoj pesmi si se dosta dao, bilo je sa željom i emocijom, drugu pesmu si malo kleknuo, dobro si ti to otpevao, ali kad uzmem u obzir to šta je to zvezda, da li zračiš, čudnovato je, nešto mi to sve nekako čudnovato, nije ni loše, ne znam, ovo je baš na debeo kredit - rekao je Desingerica.

- Duga pesma ti ne leži, Džeja izbegavaj, a prvu pesmu si tako dobro otpevao, ja sam video i Sinana i nebo i onu njegovu emociju, kako si ti to doneo, naročito u izražavanju tuge, mržnje, ljubavi, sve si doneo, u prvoj pesmi alal vera majstore, a Džeja nemoj, mnogo ti je tvrd glas za Džeja - rekao je Kemiš.

- Prva pesma nije loša, druga, gde je tekst reka, reka, reka... Druga pesma tekst, dikcija, sve će te to koštati u sledećem krugu, tebi ću u sledećem krugu da dam ne - naveo je Bosanac.

- Tebe ćemo mali da šurimo u šestom krugu - rekao je Despić.

- Šalim se, dobar je momak, ali ne zna da priča, ne zna dikciju - rekao je Bosanac.

- Nije ovo finale, Beriša, bio si super - rekla je Viki.

Autor: R.L.