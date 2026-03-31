Čuo sam se s Kemišem, ono što znam je... Ognjen Amidžić progovorio o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik, Marinku Madžgalju, pa se osvrnuo na Karleušine svađe sa Desingericom (VIDEO)

Kako muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" iz subote u subotu obara sve rekorde gledanosti, a mi smo sada o najaktuelnijim temama porazgovarali sa voditeljem Ognjenom Amidžićem!

Ognjen je, naime, tokom razgovora za naš portal, otkrio kakve on informacije ima o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik, kako on gleda na sve učestalije svađe članova žirija, ali se osvrnuo i na svoj privatni život.

Pinkove zvezde su ponovo počele sa emitovanjem. Kako si se snašao u ulozi, da kažem vođe produkcije, kako te zovu?

- Pa dobro, znaš šta, imamo mi tu još raznih ideja koje sad možda nismo stigli da realizujemo, da sprovedemo u delo. Ta moja uloga treba da bude još veće i odgovornija, tako da za sad u ovome što imam, mislim da se snalazim okej. Još je ovo faza kada smo mi tu da prelamamo u određenim trenucima, kada to zaškripi, ali videćemo da u samom kraju možda uzmemo veću odgovornost u naše ruke.

Sve češće su svađe Jelene Karleuše i Desingerice, kako se nosiš s tim?

- Oni su sjajni zaista, ponaosob svako je odličan u tome što radi i vrlo dobro umeju da pričaju, prekaljeni su kada su ovakvi formati u pitanju. Desingirici je ovo prvi format, ali je on je vrlo rečit i ima previše energije koju ne može često da kanališe, pa ulazi u svađe i haos da istera svoje. Manje-više su svi slični, samo imaju različite načine kako to sprovode u delo. Ono što mi najviše smeta je kada svi pričaju u glas, ne čujemo ko je šta rekao, ne mogu ništa tu da uradim i najviše energije izgubim da dođem do reči, ali dobro, ima energije, ima žara i ima želje.

Dosta se priča o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik, da li si se čuo sa Kemišem?

- Čuo sam se s Kemišem, ono što ja znam i što mi je rekao je da je ona dobro, da se oporavlja. Ja od srca želim da se što pre oporavi, da prođe što bezbolnije, lakše i što bolje i da se vidimo ponovo, naravno, čim bude spremna...Zorica ima svoj specifičan stav i način komunikacije, a ona i Kemiš su kao jedno uvek bili i slični su. On ume da hendluje, a sa Zoricom je malo drugačije. Volim jer su konkretni (Zorica i Kemiš), mislim da je Kemiš dobar u tome.

Bojana Lazić je tu i Anđela Ašanin. Koliko si ponosan na nju i na njen uspeh?

- Anđela ima baš posebnu energiju, to možete i da primetite kada god se uključi i šta god radila. Ja sam to primetio kada je kretao RED TV i mi smo tada ušli u tu priču sa njom da je baš implementiramo kroz rubriku "Crnogorka u Beogradu", to je radila fantastično.

Snimio si pesmu u čast Marinku Madžgalju.

- Meni je sve vreme, i bez ovog projekta, Marinko će uvek biti sa nama kroz muziku, kroz naše priče, sećanja, razne anegdote, uloge koje je uradio...Ovo je bio moj lični omaž na naše zajedničko stvaralaštvo, druženje, vreme, da podsetim ljude da je postojao čovek koji je ovako talentovan. Prerano nas je napustio, a hteo sam i mimo toga da obeležim 10 godina otkako ga nema, 20 godina od "Ludog, letnjeg plesa". Lako mi je bilo dok sam pravio jer sam imao osećaj kao i kada smo mi to pravili...Muzika ide u ciklusima, menjaju se stilovi i ukusi, preneli smo na novu generaciju, devojke u spotu imaju 19 ili 20 godina.

Stanija je ušla u Elitu, kako ti se čini celokupna situacija u rijalitiju?

- Vidi, toliko se stvari dešava da ne mogu da ispratim, ali je Stanija neko ko napravi haos i u standardnim okolnostima. U svim je pričama, vezuju se razne stvari za nju, mislim da će biti baš turbulentno.

Kako se snalaziš kada je očinstvo u pitanju?

- Uspevam da se naspavam, organizovali smo se dobro. Beba je super da kucnem u drvo, neka nastavi ovako. Divno nam je u kući, mnogo dece, jeste umor, ali i prelepa energija i sreća. Organizovali smo se da prođemo što naspavanije, a ostalo, samo nek je zdravlje.

Autor: Nemanja Brajović, Nikola Žugić