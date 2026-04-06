Kemiš stigao na snimanja PINKOVIH ZVEZDA: Evo ko je sve vreme kraj njega (VIDEO)

Miroljub Aranđelović Kemiš pojavio se na snimanju emisije „Pinkove zvezde“ kao zamena za svoju suprugu Zorica Brunclik, koja se još uvek oporavlja nakon operacije.

Poznati harmonikaš stigao je u pratnji ćerke Zlate, koja je sve vreme bila uz njega. U rukama je nosio odelo za presvlačenje pred snimanje, ali nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima.

Na pitanje o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik, kratko je odgovorio samo: „Dobar dan“, bez dodatnih komentara.

Ni njegova ćerka Zlata nije bila rečitija, brzo je ušla u zgradu i izbegla pitanja o majci.

Iako je iza porodice težak period zbog bolesti poznate pevačice, proteklog vikenda imali su i lep povod za okupljanje. U porodičnom domu obeležen je sedmi rođendan unuke Milice, ćerke Zlate i Miloša, a delić atmosfere sa slavlja podeljen je i sa javnošću.

Autor: N.B.