Kemiš sigurno ne bi bio ovde da je situacija drugačija: Bojana Lazić otkrila kada se Zorica Brunclik vraća u 'Pinkove zvezde', dotakla se i sukoba sa Desingerica

Voditeljka najgledanijeg muzičkog takmičarenja Pinkove zvezde, Bojana Lazić stigla je raspoložena na današnje snimanje. Ona je otkrila da bi Zorica Brunclik trebalo da se vrati u takmičenje uskoro.

Na samom početku intervjua, Bojana je govorila o sukobima sa Dragomirom Despićem Desingericom.

- On stvarno nije moj tip, sve što se desi između Desingerice i mene bude viralno. Naravno, njegovi fanovi budu na njegovoj strani, uglavnom je napad na mene, ali se ja ne dam. Ko zna šta će se još desiti, on mene svaki put istinski iznervira. To nije nikada da ja radim nešto zbog emisije, ne mogu da se kontrolišem. Brzo se naljutim, ali se brzo i razljutim kada je on u pitanju.

"Partnere sam ostavljala"

Bojana Lazić pričala je o privatnom životu, a kako kaže, iz odnosa je uvek izlazila kada je sve postalo toksično.

- Ne mogu da ja kažem da nemam sreće u ljubavi, ja sam svakog mog partnera ostavila kada sam ja htela. Uvek sam bila voljena od strane muškaraca. Ja uvek imam veze od 5, 6, 7 godina. Ja odlazim kada više nisam srećna, ne želim da budem u odnosu koji je toksičan, gde se ne osećam dobro. Volela bih da nađem sreću do kraja života. Ja ne dozvoljavam da ljubavno odnos utiče na druga polja, ja sam srećna majka, na poslu mi ide kako treba, svi moji su zdravi.

Voditeljka ima sina koji je tinejdžer, a dobila ga je sa 22 godine. Sada je otkrila da je ponosna u kakvog dečaka je izrastao.

- Ne buni se kad ga previše ispitujem, usadila sam mu to da mi sve priča. Ja mu dajem savete, nekada me posluša nekada ne. On je divan, imamo toliko neku harmoniju i mir kod kuće. Počeo je da izlazi. ima raznih devojčica, ima ukusa, zna šta su prave vrednosti. Uvek me ispoštuje i dođe kući na vreme. Upućena sam šta se dešava u gradu i po noćnim klubovima, sa tim ide i veći strah. - rekla je Bojana i osvrnula se na Zoricu i Kemiša:

- Ja se nadam da će se Zorica vratiti pre duela, tu je Kemiš sada. On se ne bi pojavljivao ovde da Zorica nije dobro, raspoložen je



Autor: N.B.