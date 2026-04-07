Pink.rs otkriva: Zorica Brunclik se vraća u Pinkove Zvezde! Ovo su detalji! (FOTO)

Pink.rs otkriva: Zorica Brunclik se vraća u Pinkove Zvezde! Ovo su detalji!

Zorica Brunclik posle teškog perioda i operacije, vraća se u Pinkove zvezde, saznaje Pink.rs.

Naime, izvor blizak produkciji otkriva da se slavna pevačica uspešno oporavlja nakon zdravstvenih problema i da se vraća na snimanja najpopularnijeg muzičkog takmičenja u regionu ''Pinkove zvezde'' krajem aprila.

- Zoričin oporavak ide po planu i po prognozama lekara. Sve je kako treba i Zorica se uskoro vraća u crvenu stolicu, gde je svi željno iščekuju. Ona bi trebalo da se vrati na svoje mesto u Pinkovim zvezdama već krajem aprila - otkrio je izvor blizak produkciji za Pink.rs.

Voditeljka Pinka: "Ne bi Kemiš dolazio da joj je loše"

Voditeljka Bojana Lazić stigla je raspoložena na snimanje muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde", juče, 6. aprila. Ona je otkrila da bi Zorica Brunclik trebalo da se vrati u takmičenje uskoro.

- Ja se nadam da će se Zorica vratiti pre duela, tu je Kemiš sada. On se ne bi pojavljivao ovde da Zorica nije dobro, raspoložen je - otkrila je voditeljka za medije.

