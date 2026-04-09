Porodica Zorice Brunclik prekinula tišinu! Stigli na snimanje Pinkovih zvezda, evo u kakvom su stanju nakon njene operacije! (VIDEO)

Ćerka Zorice Brunclik otkrila je istinu!

Miroljub Aranđelović Kemiš se na današnje snimanje "Pinkovih zvezda" pojavio u društvu ćerke Zlate, kojoj je, kao pravi džentlmen, otvorio vrata, a mi smo primetili da Zlata nije skidala osmeh sa lica, što nam je govorilo da je stanje Zorice Brunclik sve bolje, iako porodica nije spremna da otkriva mnogo detalja na tu temu.

- Kako ste? - glasilo je pitanje za Zlatu i Kemiša, a Zoričina ćerka je samo kratko odgovorila:

- Dobro.

Podsetimo, mi smo juče porazgovarali i sa voditeljkom Bojanom Lazić, koja nam je otkrila informacije o Zoričinom povratku u takmičenje:

- Šta sam vam rekla? Ja vam garantujem da se Zorica vraća pre duela u takmičenje, ja sam znala i ja znam... Znala sam da je Zorica dobro, da će biti dobro. Ne, nije se javljala, ali Kemiš je tu sve vreme, kao neko ko ima mobilni, pošto ga Zorica nema, ali nas prati sve vreme, pratila nas je prošle nedelje. Pre duela će biti tu, evo šta sam vam rekla - izjavila je Bojana Lazić.

Prema dostupnim navodima, pevačica se suočila sa određenim tegobama, a spekulisalo se i o mogućim medicinskim intervencijama. Ipak, zvanične i detaljne potvrde o prirodi njenog stanja i dalje nema, zbog čega su informacije ostale na nivou nezvaničnih izvora.

Povodom cele situacije oglasile su se i pojedine kolege sa estrade, među kojima i Miroslav Ilić, koji je istakao da je čuo za njeno stanje, ali da ne želi dodatno da se raspituje iz poštovanja prema njoj i njenoj porodici. Kako je naveo, u ovakvim trenucima najvažnije je pokazati razumevanje i pružiti podršku.

Brunclikova, koja decenijama važi za jednu od najprepoznatljivijih pevačica narodne muzike, retko u javnosti govori o privatnim temama, pa ni ovoga puta nije bilo zvaničnih obraćanja koja bi razjasnila situaciju.

Autor: T. Mladenović, Nikola Žugić