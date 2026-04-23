Prvi snimak Zorice Brunclik nakon operacije: Mesecima je nije bilo u javnosti, svi su brinuli za nju a evo kako sada izgleda (VIDEO)

Čitava javnost nedeljama je zabrinuta za zdravstveno stanje pevačice Zorice Brunclik koja je nedavno operisana.
Umesto nje je u najgledanijem muzičkom takmičenju "Pinkovim Zvezdama" na mestu člana žirija njen muž Miroljub Aranđelović Kemiš.
U najavi za novu emisiju koja će se emitovati u subotu od 21 čas, na zvaničnim Instagram profilu Pinkovih zvezda, Kemiš je uključio Zoricu preko video poziva.
Naime, jedan takmičar izvodio je pesmu "Zorice, Zorule", a Kemiš je odmah suprugu pozvao na video poziv.
Zorica se smejala dok su joj ostali članovi žirija mahali i slali poljupce. Ona je pozdravila sve u studiju, a Kemiš je nedavno istakao da će se i sama ubrzo vratili u stolicu stručnog žirija.
- Razredna se uskoro vraća i pozdravlja vas sve - rekao je Kemiš tada.
Autor: N.B.