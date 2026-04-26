DESETKOVALI STE MI KANDIDATE! Karleuša povilenela jer je Luka Đokić završio u baražu, Desingerici poručila: Ti si biciklica na pomoćnim točkićima!

Veoma se naljutila.

Naredni takmičar koji je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" bio je Luka Đokić, koji je izveo pesmu Osvajača "Možda nebo zna", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Magla benda "Čini mi se", a potom je žiri rekao svoje - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo Desingerica glasao negativno.

- Kako je Bosanac krenuo na crveno, pa kad je video mene, onda na zeleno, ali ja sam precedavajući - rekao je Desingerica.

- Ti si da ne kažem šta na biciklu, onom poni biciklu, ne čak ni pet brzina, nego onoj sa pomićnim točkićima - rekla je Jelena.

- Bio si dobar, pogotovo u drugoj pesmi, Magla benda, tu si pronašao sebe. U prvoj pesmi sam se lomila, bio si nekako pospan, bilo mi je dosadno, a u drugoj mi se dopalo, kako si se izvukao, i dinamika i sve, tu si se pronašao, glas moj zbog druge pesme - navela je Viki.

- Osvajači nisu bili nešto, a Magla benda je bila okej - rekao je Kemiš.

- Ti si biciklica sa pomoćnim točkićima. Gde ti je rezultat - rekla je Jelena.

- Meni prija pevanje i nastup, malo smo pooštrili, ovo mi je skroz pošteno za tri, da produkcija odluči. Nije mi druga pesma takmičarska, iako su momci dobri, pune Sava Centre. Nije mi za suvo pevanje, jer oni su bend, kao jedinka mi je malo čudnovato, nije mi nešto specijalno prijalo, ali nisu obe vau za direktan prolaz, ne znam što bi se Karleušo bunila - rekao je Desingerica.

- Ovo je jedan od mojih najboljih kandidata, baš ste mi desetkovali kandidate, a bili su moji najbolji, Ognjene bušite mi kandidate, zaključno sa tobom, šta ćete mu dati - rekla je Jelena.

Autor: R.L.