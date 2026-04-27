'ŠTA SAM VAM JA REKLA' Bojana Lazić presrećna zbog povratka Zorice Brunclik u Pinkove zvezde: Jedva čekam da...

Voditeljka najegledanije muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", Bojana Lazić, otvoreno je govorila o povratku Zorica Brunclik u žiri, ističući koliko je njeno prisustvo nedostajalo ekipi.

Bojana je na snimanje stigla vidno raspoložena i nije krila uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa pevačicom.

– Šta sam ja rekla? Jesam bila u pravu. Videćete kakav sam doček, slikaćemo za društvene mreže, biće iznenađenje i za Zoricu i sve. Nedostajala nam je, Kemiš je bio verodostojna zamena, ali ja više volim žene bez dlake na jeziku da budu malo strožije. Kemiš je tu sve vreme iza kamera, radi, prati Zoricu. Danas imamo 26 takmičara, biće naporno, ali verujem da će Zorica imati svaki uslov ima i svoj apartman i nas tu da budemo na usluzi. Ne znam da li će imati neki specijalni tretman - rekla je Bojana. – rekla je Bojana.

Bojana se osvrnula i na svoj privatni život, naglašavajući da, iako u javnosti deluje opušteno, u ličnim odnosima ima jasno postavljene granice i principe kojih se striktno drži.

– Za javnost ja nisam stroga, ali u četiri zida jesam. Imam svoje standarde i u roditeljstvu i u partnerstvu. Ne opraštam prevaru, nelojalnost i izdaju čak ni u porodici – bila je iskrena.

Na kraju, dotakla se i teme koja već neko vreme intrigira javnost , a to je povratak Milana Stankovića na muzičku scenu. Otkrila je da su nedavno bili u kontaktu i nagovestila da bi publika uskoro mogla da očekuje nove projekte.

– Poslednji put kada sam ga kontaktirala rekao mi je da ćemo se videti i čuti lepim povodom. Rekao je da će to biti uskoro. Tako da stvarno mislim da će snimiti nešto i vratiti se – zaključila je Bojana.

Autor: N.B.