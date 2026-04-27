VRATILA SAM SE NA SCENU KOJU VOLIM! Zorica Brunclik pozirala s kandidatima u Pinkovim zvezdama: Hvala vam što ste bili uz mene u teškim trenucima

Muzička zvezda Zorica Brunclik danas se, posle duže pauze, vratila žiriranju u najgledanijem muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", na oduševljenje publike, kolega iz žirija, celokupne televizijske ekipe, ali i njenih kandidata.

Zorica je bila odsutna zbog zdravstvenih problema, a njen dolazak u Šimanovce danas je privukao ogromnu pažnju sedme sile. Pevačica je blistala, a osmeh nije skidala sa lica - nije krila oduševljenje što će ponovo biti najveća podrška svojim kandidatima u "Pinkovim zvezdama".

Zorica se oglasila i na svom nalogu na Instagramu, gde je objavila fotografije na kojima pozira sa svojim kandidatima i suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, koji je bio njena zamena proteklih nedelja.

- Posle svega, osmeh je opet tu. Vratila sam se među svoje kandidate, muziku i scenu koju volim. Hvala svima koji su bili uz mene u teškim trenucima. Idemo dalje - još jače i sa još više ljubavi - napisala je Zorica.

