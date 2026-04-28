Zorica Brunclik ne skida osmeh! Stigla na snimanje Pinkovih zvezda, a evo ko je sve vreme sa njom (VIDEO)

Zorica Brunclik ponovo je zasijala na snimanju popularnog muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, gde se danas pojavila vidno raspoložena i nasmejana, samo dan nakon što se prvi put vratila pred kamere posle operacije.

Nakon duže pauze i zdravstvenih problema kroz koje je prošla, Zorica je juče iznenadila sve kada se pojavila na snimanju, a već danas dokazala je koliko joj znači povratak u poznato okruženje.

Sa osmehom na licu, pevačica je stigla na snimanje, ne krijući sreću što je ponovo deo žirija, te je otkrila kako je juče prošlo snimanje:

- Naporno je bilo prvo snimanje, izdržala sam hvala Bogu. Danas sam fantastično, rekla je Zorica Brunclik koja se pojavila u leopard majici, sve vreme je nosila naočare i osmeh nije skidala sa lica.

Podrška joj, kao i uvek, nije izostala, na snimanje su zajedno s njom stigli njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš i ćerka Zlata, ali i zet Miloš , koji su joj velika snaga u periodu oporavka.

Podsetimo, Zorica je nedavno imala ozbiljnu operaciju, o kojoj je otvoreno govorila, naglašavajući važnost redovnih pregleda i brige o zdravlju. Njeno pojavljivanje i dobro raspoloženje danas obradovali su kako kolege, tako i publiku, koja joj pruža veliku podršku.

Autor: N.B.