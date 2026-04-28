EMOTIVAN POVRATAK ZORICE BRUNCLIK: Svi plakali, voditeljka otkrila kako se Desingerica ponašao

Bojana Lazić, voditeljka najgledanijeg muzičkog takmičenja Pinkove zvezde stigla je danas na snimanje nove emisije.

Pred početak snimanja, Bojana se osvrnula na povratak Zorice Brunclik na snimanja, posle operacije:

- Drugi deo danas. Zorica Brunclik je bila fenomenalna juče, moram da kažem da sam dobila cveće od nje. Baš sam se iznenadila, nisam očekivala da će mi dati buket usred emisije. Svi smo imali suze radosnice, kamermani, tonci... Ja sam joj pripremila nešto. Kovertu. Šalim se. Ja sam se mnogo brinula o njoj sve vreme, a zagrljaj i poljubac je već dobila od mene. Desingerica je juče bio manji od makovog zrna. Par puta mu je baš rekla da se smiri, on je ispoštovao. Baš je bio džentlmen i povukao se. Juče smo Zorica, Jelena bile onako kao njemu, a Viki ga je branila. Viki je kao njegov staratelj. Ali sad smo tu Zorica, Jelena i ja, biće miran – rekla je Bojana.

Otkrila je da je pazarila novi automobil kojim je stigla u Šimanovce.

- Ide kao metak. Vozila sam onaj dosta godina. Nisam neko ko obožava i menja automobile, ali ovaj mi je lep, udoban, estetski lep baš. Time sam se više bavila. Za mene kažu da sam ženski mangup u saobraćaju. Vozim po zakonu, ali sam snalažljiva. Ali sam godinama radila za kazne. Parking mene uništava, jer zaboravim da pošaljem poruku. Ali nikad ne pijem i vozim, uvek zovem taksi.

Otkrila je da li će se odmoriti za Prvi maj:

- Nadam se da ću odmoriti. Imamo još sutra snimanje. Četvrtak, petak, subota, pa u nedelju opet "Premijera". Nadam se da ću odmoriti. Ne roštiljam, ali sam odlična domaćica. Detetu uvek nešto lepo spremim da ne naručivao hranu. Danas sam prebrnac.

