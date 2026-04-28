Zorica je veoma... Desingerica o susretu sa Brunclikovom, pa javno prozvao Pljugicu: Oni mogu samo sa mnom da... (VIDEO)

Dragomir Despić Desingerica govorio je o dešavanjima na snimanju najgledanijeg muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, gde je ponovo viđena i Zorica Brunclik nakon povratka u žiri posle zdravstvenih problema i operacije.

Despić je otkrio da je atmosfera na snimanju bila dinamična, ali korektna, kao i da je susret sa Zoricom protekao u dobrom raspoloženju.

– Sve je bilo u redu. Zorica je bila dosta realna u ocenama kandidata, nije se vodila ličnim odnosima nego onim što čuje i vidi. Bilo je različitih mišljenja kao i uvek, ali to je normalno za ovaj format – rekao je Desingerica.

On je naglasio da se na snimanjima drži sopstvenih kriterijuma i da ga ne dotiču komentari sa strane ili javne priče koje se vezuju za njega.

– Ja radim onako kako mislim da treba. Ne ulazim u tuđe komentare i priče, gledam svoja posla i fokusiran sam na ono što radim. Svako ima pravo da kaže šta želi, ali ja imam svoj način rada i to je to – istakao je reper.

Despić se dotakao i spekulacija i priča koje ga često prate u javnosti, poručivši da ne želi da ulazi u polemike i da mu je prioritet posao.

– Ne bavim se time šta ko priča. Bitno mi je da radim i da idem svojim putem. Sve ostalo me ne zanima previše – dodao je pa se osvnruo i na Pljugicu sa kojim je počeo svoju karijeru:

- Ja ni sa kim nisam počeo, samo ljudi mogu da počnu sa mnom - rekao je Desingerica, pa na pitanje da li je sujetan, poručio:

- Ne bih bio sujetan ako bih rekao nešto što nije? A ako kažem kako jeste, onda sam sujetan?! Ja pričam istinu i činjenice, veoma sam realan. Nemam ni zbog čega da budem sujetan. Imam sve što želim - poručio je Desingerica.

U razgovoru je otkrio i detalje iz privatnog života, naglasivši da, uprkos scenskom imidžu, ume da bude emotivan i romantičan. Prisetio se i načina na koji je zaprosio svoju suprugu.

– Nisam klasičan tip za romantiku, ali volim da iznenadim. Sve radim na svoj način, nekad i potpuno neočekivano – rekao je uz osmeh.

Govoreći o porodici, Desingerica je istakao da mu je podrška najbližih najvažnija u životu i karijeri, te da ga upravo oni drže “na zemlji” uprkos popularnosti i javnom pritisku.

– Porodica mi je najveća podrška. Sve što radim ima smisla upravo zbog njih – zaključio je on.

Autor: N.B.