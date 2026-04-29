VEOMA SAM SREĆNA I PONOSNA NA SVOJ NAPREDAK: Magdalena Vračić progovorila o duetskoj pesmi sa Bekutom, pa otkrila od kog člana žirija u PINKOVIM ZVEZDAMA je imala NAJVEĆI strah! (VIDEO)

Njena karijera ide uzlaznom putanjom, a mnogi je smatraju jednom od najtalentovanijih mladih pevačica na našoj javnoj sceni!

U novom izdaju emisije ''Amidži šou'', gosti voditelja Ognjena Amidžića bili su pevačice Maja Berović, Anđela Ignjatović Breskvica i Magdalena Vračić, kao i producent i tekstopisac Dejan Kostić.

U rubrici ''Pitanja sa Instagrama'', gosti su odgovorali na pitanja na koja su gledaoci najviše želeli da čuju odgovore.

Naredna je na pitanja odgovarala mlada, perspektivna pevačica Magalena Vračić.

Da li je istina da si se rasplakala kada si čula da ćeš snimiti duetsku pesmu sa Anom Bekutom? - glasilo je pitanje.

- Da, jeste, istina je. Pripremali smo pesmu, trebalo je da krenem na nastup. U momentu su me zvali i saopštili su tu vest. Moji saradnici su znali da mi je Ana među omiljenim pevačicama. Veoma sam srećna i ponosna sam na svoj napredak. Dejan Kostić je radio tu pesmu - rekla je Magdalena.

Takmičila si se u ''Pinkovim zvedama'' i ''Pinkovim zvezidcama'', od kog člana žirija si imala najveću tremu? - glasilo je pitanje.

- Nije da sam imala tremu. Meni je to bilo veoma zanimljvo i bila sam veoma sigurna da sam imala potencijal. Neku dozu male tremice u ''Pinkovim zvezdama'' sam imala od Cece, a u ''Pinkovim zvezdicama'' od Jelene Tomašević - kazala je Magdelena.

Zbog čega si svoju saradnju sa Dekijem Kostićem opisala kao veoma turbulentnu?

- Mi imamo isti temperament. On je stariji, pa je naučio kako treba sa nama mlađima. Ja sam mlada, nekad mislim da znam sve. Međutim, on mi je dosta pomogao da neke stvari shvatim i korigujem - istakla je ona.

Autor: S.Z.