INTELIGENTNA JE, NAVIKLA SE NA... Ognjen Amidžić priznao šta se promenilo otkako se Zorica Brunclik vratila u Pinkove zvezde: Evo kako se ponašaju članovi žirija

Danas je u Šimanovcima nastavljeno snimanje novog izdanja "Pinkovih zvezda", najgledanijeg muzičkog takmičenja, a prvi je stigao voditelj Ognjen Amidžić.

Okupljene novinare je zanimalo kakva je atmosfera otkako se u žiri vratila Zorica Brunclik, koja je zbog zdravstvenih problema bila odsutna dva meseca.

- Super je, kao da nije ni bila odsutna. Sve je u najboljem redu. Prija nam njeno prisustvo, mislim da je ona raspoložena, super je sve - rekao je Amidžić, te priznao da li ima manje svađa među članovima žirija otkako se Zorica vratila.

- Isto je, zavisi koliko dana snimamo, u kakvu se uđe fazu ali sve je standardno. I Zorica se navikla, izuzetno je inteligentna, prilagodljiva. Kada je osetila kako drugi funkcionišu, sada i ona zna to - objasnio je voditelj.

Takođe, dotakao se i nedavnog gostovanja Kristijana Golubovića i Lune Đogani u svojoj emisiji "Amidži šou". Naime, šuškalo se da nisu bili u dobrom odnosu pre te emisije, za šta on nije znao.

- Nisam imao pojma da su imali sukob, sve je bilo u najboljem redu - objasnio je on.

Autor: D. T.