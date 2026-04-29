Zorica Brunclik blista, Kemiš je ljubi: Pogledajte u kakvom je izdanju stigla na snimanje Pinkovih zvezda (VIDEO)

Muzička zvezda Zorica Brunclik se posle dvomesečne pauze uslovljene zdrasvtvenim problemima vratila žiriranju u "Pinkovim zvezdama", na oduševljenje publike i kolega iz žirija, a danas je na treći snimajući dan stigla odlično raspoložena.

Pevačica je zajedno sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, ćerkom Zlatom i zetom Milošem stigla kombijem, a odmah je privukla pažnju svojim efektnim stajlingom.

Zorica je bila u crnom kaputu koji je oplemenila interesantnim šalom, dok je na glavi imala punđu.

- Je l ste dobro? - upitala je Zorica okupljene novinare, a zatim pozirala sa Kemišem.

Podsetimo, Zorica je o svojim zdravstvenim problemima prvi put govorila za "Premijeru".

- Ja to ne krijem, ne možete da budete u bolnici toliko dugo, a da imate grip, je l' tako? Ja sam imala tešku operaciju, ta operacija je prošla uspešno, savetujem svima da idu na neke sistematske preglede na vreme. Kad sam ja u pitanju to je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba da rade svi posle pedesete, to je savet. Ja se nisam uopšte ozbiljno bavila svojim zdravljem i došlo je dotle dokle je došlo, ali Bogu hvala dobro je - rekla je Zorica i dodala:

- Nije laž, ali više od pola planete mi je pisalo, podržavalo, molio se, i dobila sam toliko tih malih ikonica, koje su osveštane, da se mole za moje zdravlje, verovatno je to doprinelo da se ja ovako trgnem i da dođem. Kad bih sad krenula da pričam, da se svima lično zahvalim, mnogi ljudi sa kojima nisam ni kafu popila, a mislim tu na kolege, su takvo dirljive poruke pisali i pozive imali prema meni. Postoje situacije kad smo svi samo ljudi i ništa drugo, a takva situacija je bila sada u mom slučaju.

Autor: D.T.