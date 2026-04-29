Pogledajte neprijatan susret Bojane i Desingerice! Drama pred početak snimanja PZ, voditeljka oduvala trepera, on je prozvao: Nek poradi na psihičkom stanju... (VIDEO)

Voditeljka "Pinkovih zvezda" Bojana Lazić i član žirija Dragomir Despić Desingerica više puta su se javno sukobili pred kamerama TV Pink, a da je atmosfera više nego tenzična uverili smo se danas u Šimanovcima.

Naime, njih dvoje su na snimanje došli u isto vreme, ali odvojenim prevozom. Prvi je pred novinare izašao Despić, a na pitanje zbog čega beži od voditeljke rekao je:

- Bežim, brate. Nije bila dobra. Bila je nestašna, bajo, nije bila poslušna, ne mogu da je pohvalim.

Ubrzo je Bojana kao furija projurila pored Despića, kom se nije javila, već je samo kratko pozdravila novinare i ušla u studio, dok je on prevrtao očima.

- Šta da radim, bajo, mora malo da radi na psihičkom stanju, da se malo trenira - u svom stilu poručio je Desingerica.

Autor: D.T.