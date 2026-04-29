RAT TREPERA I VODITELJKE SE NASTAVLJA! Desingerica poručio Bojani da ide kod psihijatra, voditeljka uzvratila: Nije vredan pomena! (VIDEO)

Klimav odnos voditeljke "Pinkovih zvezda" Bojane Lazić i člana žirija Dragomira Despića Desingerice dodatno je narušen danas, uoči početka novog snimanja.

Naime, Desingerica je prevrnuo očima kada je Bojana prošla pored njega i javila se novinarima, te poručio da bi voditeljka trebalo da povede računa o svom psihičkom stanju, a ona je sada odgovorila na njegove prozivke.

Najpre se osvrnula na njegovu izjavu da će joj napraviti pesmu u stilu onih koje izvodi Didi Džej.

- Ja sam voditelj, ne želim uopšte da ga komentarišem. Totalno mi je više... Nije vredan pomena u svakom smislu te reči. Ako on mene doživljava kao Didi Džej pevačicu, podsetiću ga da sam ipak samo voditeljka, sa time ću završiti - rekla je Bojana i dodala:

- Pitaću ga, možda ima savet za nekog psihijatra. Ne znam, čovek ne odustaje od mene, ja nemam odgovor na pitanje zašto sam mu trn u oku. Misloim da od danas neće imati priliku da sa mnom komunicira i da ćemo komunicirati minimalno.

Autor: D. T.