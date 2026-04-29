Viki snima duet s Desingericom?! Najavila novi album, pa pomenula Cecu: Ona to godinama zna... (VIDEO)

Viki Miljković stigla je na snimanje "Pinkovih zvezda" vidno raspoložena, te je s osmehom na licu najavila svoj novi studijski album.

Pre svega, istakla je da je posvećena radu sa kandidatima i nada se da će što više njenih takmičara dogurati do samog finala, koje se bliži.

- Maksimalno se posvetim svojim kandidatima, dobro sve protiče. Burno i zanimljivo - rekla je Viki, pa dodala:

pročitajte još

RAT TREPERA I VODITELJKE SE NASTAVLJA! Desingerica poručio Bojani da ide kod psihijatra, voditeljka uzvratila: Nije vredan pomena! (VIDEO)

- Nije lak tempo, pogotovo meni. Muzika, nastupi, koncerti, Residens Hills ovde u Beogradu, Istanbulu... To mi dosta oduzme vremena. Ne mogu da kažem baš da će mi nedostajati tokom leta, poželela sam se odmora, ali jedva čekam finale.

Viki je najavila novi studijski album koji će biti objavljen pre letnje sezone, dok je koncerte najavila za drugu polovinu godine.

- Imam puno pesama, ali uži izbor godinama radimo. Jedva čekam da to izađe,m nogo mi se sviđa, jedva čekam da čujete i vi i da čujem vaše mišljenje. Biće nekoliko dueta, jedan sa Nerminom, jedan sa Danijelom... - rekla je Viki, a na konstataciju novinara da je Desingerica otpao, rekla je:

- Desingerica nije izvisio, to stoji, samo treba da se nađe pesma. Polako, da pronađemo pesmu, uradimo tekst.

Kaže da je jedino Ceca Ražnatović čula njene nove pesme.

- Ceca to zna, godinama ja to spremam. Neke su se nove pojavile, neke što smo već imali stavićemo da sačekaju neki sledeći album, ali niko to nije čuo osim nje - rekla je Viki, pa prokomentarisala to što su njene stare pesme viralne na TikToku.

- Mnogo mi je drago. Mnoge moje pesme se vraćaju, to je tako. Dobra i kvalitetna pesma nema određeno vreme, već je vanvremenska - poručila je ona.

pročitajte još

UDAJE SE KARLEUŠA?! Najavila svoju treću svadbu, pa brutalno prozvala Melinu Džinović (VIDEO)

Autor: D. T.

POVEZANE VESTI

Domaći

Šta god da uradi, brata neće vratiti: Viki Miljković progovorila o Darku Laziću i o osudama na koje nailazi (VIDEO)

Domaći

Evo zašto se Ognjen Amidžić nije pojavio na snimanju Pinkovih zvezda: Bojana Lazić sve otkrila

Domaći

UDAJE SE KARLEUŠA?! Najavila svoju treću svadbu, pa brutalno prozvala Melinu Džinović (VIDEO)

Domaći

Svađa sa Desingericom me je potresla: Bojana Lazić o žiriju Pinkovih zvezda, otkrila da li se pomirila sa Despićem

Domaći

'REĆI ĆU VAM ZAŠTO NOSIM MASKU...' Srpska pevačica ovakva stala pred kamere, pa priznala: ''Kad sam imala 20 godina i MOZGA IMALA NISAM, htela sam da

Domaći

Viki Miljković stigla na sinovljevo punoletstvo! Ponosna majka ne skida osmeh s lica, a stajling GRMI! (VIDEO)