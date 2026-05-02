Trudna Maja Milošević prošla dalje! Doživela peh i kritike, Karleuša NIKAD PONOSNIJA (VIDEO)

Ne krije sreću!

Maja Milošević, pod mentorskom palicom Jelene Karleuše, predstavila se numerom "Nebo", pesmom Nine Badrić, što je raznežilo sve u studiju.

Kao svoju drugu numeru ona sa mentorkom odabrala pesmu "Zvaćeš je mojim imenom", a na kraju izvedbe ove pesme ona je imala tri glasa "DA" i jedno "NE".

Usledili su potom komentari žirija.

- Dvoumila sam se da li da dam "DA" ili da dam "NE"...Nekako sve se neugodno osećam jer je žena trudna - rekla je Viki.

- Nije Vikica Džej Kaj, ona je uvek fina - rekla je Karleuša.

- Realno, nije savršena...Da nije devojka trudna ne bih razmišljala, ali ovako razmišljam šta ću i kako ću, kako da nasekiram trudnicu - rekla je Viki.

- Jao brate ala smarate, komentarišite brže - dodala je Jelena.

- Ispada kao da je ne gotivim, ja je gotivim. Ne bi bilo fer prema nekim drugima da ide direktno. Sačekaju me posle bre roditelji, deca, žena...Nemoj da lažeš, ti i onaj tvoj visoki drugar ste me sačekali kod šanka - rekao je Desingerica.

- Pa šta ja znam, meni je bilo prosečno, ali pošto sam prošli put bio sateran na trudnicu, ja sam sada dao glas, pa nek odluče ovi gore - rekao je Bosanac.

- Predivna emocija, prelepo izgledaš, mnogo si lepa trudnica. Jagodinac ili Jagodinka će biti ponosni kada vide kako se mama borila - rekla je Karleuša.

Autor: Nikola Žugić