Sotono, ti si prokletstvo Pinkovih zvezda: Viki sasekla sreću Milutina Novovića, Karleuša se ostrvila na Desingericu (VIDEO)

Ne štede se!

"Ako je do mene" prva je pesma kojom se Milutin Novović, pod mentorskom palicom Jelene Karleuše, predstavio u novom izdanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Kao svoju drugu numeru odabrao, zajedno sa svojom mentorkom, pesmu "Maskara", a nakon izvedbe ove dve numere, on je dobio tri glasa "DA" i jedno "NE".

Usledili su potom komentari žirija.

- Prva pesma, ti si sa toliko trilera to otpevao, ponarodnjačio si je, to nije taj fazon i stil. Što se tiče pesme "Maskara", nakaradno, pogrešno, dikcijski pogrešno, znači sve si pogrešno odradio - rekla je Viki.

- Meni je bilo dobro, za divno čudo, nisam video ništa što bi mi paralo uši. Izvinjavam se svima, tekst mi nije jasan u prvoj pesmi - rekao je Bosanac.

- Ćuti bre demonu, priča o prvoj pesmi - prodrala se Karleuša na Desingericu.

- Priča o maskari koja je trajala do zore - dodao je Desingerica.

- Ovo je srpsko prokletstvo i prokletstvo Pinkovih zvezda - rekla je Karleuša.

- Za mene si bio za četiri glasa, brilijantan si - dodao je Bosanac.

- Meni si isto bio dobar, samo prva strofa u prvoj pesmi, nisi se snašao, bio si falš, ali kada je krenuo refren, onda si bio dobar - rekao je Kemiš.

- Bio si dobar, možda je ovo neko realno stanje za sada, kao kada uporedimo neke prošle kandidate, ali videćemo - rekao je Desingerica.

- Dobar frajer, dobar kandidat, stabilan u svakom krugu. Lepa boja glasa, skupo bih platila ovog kandidata. Nije jeftina priča, nije ljakse - rekla je Karleuša.

Autor: Nikola Žugić