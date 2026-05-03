Propustili ste Pinkove zvezde sinoć?! Upravo sada počinje emitovanje na Jutjubu, GLEDAJTE CELU EMISIJU (VIDEO)

Gledajte najnoviju emisiju upravo na zvaničnom YouTube kanalu „Pinkove zvezde“! Emisija je premijerno prikazana u subotu i već je privukla veliku pažnju publike.

Očekuju vas brojna iznenađenja, vrhunski nastupi i još jedna potvrda izuzetnog talenta takmičara koji iz kruga u krug podižu lestvicu. Kandidati su i ovog puta oduševili žiri, koji nije krio emocije, ni oduševljenje njihovim interpretacijama. Ukoliko ste propustili, celu emisiju možete pogledati na linku u nastavku:

Tokom ove emisije, nekoliko nastupa privuklo je ogromnu pažnju publike, među kojima se našao i nastup Pavla Petkovića, kji je nastupio sa pesmom " Ramdagadam" , kao i numerom "Kaligula"

Takođe, jedan od nastupa koji je privukao pažnju publike, ali i sudeći po reakcijama u studiju, bio je izvanredan, bio je nastup Đorđa Jovanovića, koji je nastupio sa numerom romske muzike, kao i pesmom "Ljuba nije dug".

Ono što je publiku najviše zaintrigiralo, jesu svađe između stručnog žirija, te su se tako tokom ove emisije, Jelena Karleuša i Viki Miljković u nekoliko navrata žestoko posvađale, pa su tako pljuštale teške reči.

Jedna od svađa koja je šokirala milionski auditorijum jeste svađa Miroljuba Aranđelovića Kemiša, koji menja svoju suprugu Zoricu Brunclik u crvenoj stolici, i Viki Miljković, koji, takođe, nisu štedeli reči.

Autor: Nikola Žugić