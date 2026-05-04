EKSKLUZIVNO: U najnovijem 'Ami G Show'-u Karići otvaraju dušu, a Zorica i Kemiš bez dlake na jeziku – padaju sve maske!

Od porodičnih tajni, preko ljubavi koja traje decenijama, do iskrenih priznanja o karijeri i životu pred kamerama – Ognjen Amidžić izvlači ono najintimnije iz svojih gostiju.

U utorak, 5. maja od 22 časa, na TV PINK očekuje vas novo, uzbudljivo izdanje emisije „Ami G Show“. Autor i voditelj, Ognjen Amidžić, ugostiće neke od najintrigantnijih imena sa domaće javne scene – od biznisa i politike, do muzike i estrade. Razgovori koji slede obećavaju miks emocija, porodičnih tema, ali i priča koje do sada nismo imali prilike da čujemo. U studio stižu: Bogoljub Karić, Danijela Karić, Ivan Mileusnić, Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović - Kemiš.

Biznismen i političar Bogoljub Karić otvoriće teme o aktuelnim poslovnim planovima, ali i o porodičnom nasleđu koje godinama intrigira javnost. Poznat po velikim projektima i još većim ambicijama, Karić će se osvrnuti na izazove kroz koje je prolazio, ali i na to kako danas vidi svoju ulogu u društvu i biznisu.

Posebnu pažnju privući će i Danijela Karić i njen suprug Ivan Mileusnić, koji iza sebe imaju period ispunjen i radošću i emocijama – od velikih porodičnih slavlja, do intimnih trenutaka koji su pokazali koliko su skladan i posvećen par. U razgovoru sa Ognjenom otkriće kako uspevaju da balansiraju između porodičnog života, karijere i života pod budnim okom javnosti, ali i koliko ih je promenilo sve kroz šta su prošli u prethodnom periodu. Biće reči i o roditeljstvu, luksuzu u kojem žive, ali i o tome šta za njih zapravo znači sreća.

Vernu TV PINK publiku očekuje prava muzička emocija uz legendarnu Zoricu Brunclik i njenog dugogodišnjeg partnera Miroljuba Aranđelovića - Kemiša. Kao jedan od najpoznatijih parova na domaćoj sceni, govoriće o ljubavi koja traje decenijama, zajedničkom životu i karijeri, ali i o izazovima koje nosi estrada. Zorica, će govoriti i o svom povratku u Pinkove Zvezde, borbi sa bolešću, kao i kako vidi pobednika najpoznatijeg talent šoua u regionu.

Uz mnogo smeha, iskrenih ispovesti i neočekivanih otkrića, Ognjen će i ovog puta izvući ono najzanimljivije iz svojih gostiju – a gledaoce očekuje veče puno emocija, glamura i priča o životu kakav se ne viđa svaki dan. Ne propustite veče ispunjeno smehom, emocijama i ekskluzivnim pričama – u utorak, 5. maja od 22 časa, samo na TV PINK!

Autor: S.Paunović