Dragana Mitrović POKIDALA! Zbog njenog glasa svi pali u trans, Bosanac i Desingerica nisu odoleli da se NE POSVAĐAJU!

Njih dvojica ne miruju.

Sledeća takmičarka ove noći bila je Dragana Mitrović, koja je izvela pesmu Marije Šerifović "Molitva", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga ona je otpevala i pesmu Jelene Karleuše "Upravo ostavljena", a žiri joj je dao sva četiri pozitivna glasa.

Dragana je donela veliki buket cveća svojoj mentorki.

- Ja sam poznat kao humanista... Prva pesma ništa, slaba energija, jedva si čekala kraj te bravure da izvedeš, druga pesma, ulazak u modulaciju je bio loš, ali si se posle ukrcala, mislim da si ti dobar čovek i pevač, a i ja sam dobar čovek i najbolji muzičar i kompozitor - rekao je Bosanac.

- To ti je kao kad odeš na Bubanj potok, on prodaje golfa, kaže najbrži je najbolji je, a on k*ta. A od svega što je rekao samo zna da drnda harmoniku - rekao je Desingerica.

- Ali ja ne drndam vunu kao ti - rekao je Bosanac.

- Neko drnda harmoniku, neko kačkavalj ljudimo pa glavi, a ti si večeras drndala naše emocije i naša srca i bila si fantastična, ja sam se u prvoj pesmi naježila cela, nisi pevala kao Marija, imala si te narodnjačke trilere, ti si meni favorit kod Zoričinih kandidata - rekla je Jelena.

- Više si mi se dopala u drugoj pesmi, ali i prva je bila puna emocija, nisam ti zamerila te falšića - rekla je Viki.

Autor: R.L.