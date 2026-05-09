AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Dragana Mitrović POKIDALA! Zbog njenog glasa svi pali u trans, Bosanac i Desingerica nisu odoleli da se NE POSVAĐAJU!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njih dvojica ne miruju.

Sledeća takmičarka ove noći bila je Dragana Mitrović, koja je izvela pesmu Marije Šerifović "Molitva", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga ona je otpevala i pesmu Jelene Karleuše "Upravo ostavljena", a žiri joj je dao sva četiri pozitivna glasa.

Dragana je donela veliki buket cveća svojoj mentorki.

- Ja sam poznat kao humanista... Prva pesma ništa, slaba energija, jedva si čekala kraj te bravure da izvedeš, druga pesma, ulazak u modulaciju je bio loš, ali si se posle ukrcala, mislim da si ti dobar čovek i pevač, a i ja sam dobar čovek i najbolji muzičar i kompozitor - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- To ti je kao kad odeš na Bubanj potok, on prodaje golfa, kaže najbrži je najbolji je, a on k*ta. A od svega što je rekao samo zna da drnda harmoniku - rekao je Desingerica.

- Ali ja ne drndam vunu kao ti - rekao je Bosanac.

- Neko drnda harmoniku, neko kačkavalj ljudimo pa glavi, a ti si večeras drndala naše emocije i naša srca i bila si fantastična, ja sam se u prvoj pesmi naježila cela, nisi pevala kao Marija, imala si te narodnjačke trilere, ti si meni favorit kod Zoričinih kandidata - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Više si mi se dopala u drugoj pesmi, ali i prva je bila puna emocija, nisam ti zamerila te falšića - rekla je Viki.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Ti si NULA i ostao si NULA! Bosanac ne propušta priliku da potkači Desingericu: HAOS U PZ! (VIDEO)

Zadruga

Haos u odabranima: Mima i Mrvica ne prestaju da vređaju Branku, Boža izrevoltiran napravio rusvaj! (VIDEO)

Zadruga

ŠTO JE OVO GORKO! Toša doneo Urošu i Janjušu čaj da povrate energiju, Stanić umalo povratio! (VIDEO)

Domaći

Ti si moj sin Dragan! Desingerica i Bosanac urlaju jedan na drugog: Ja kad bacim mamac i ZAKAČIM SOMA...

Domaći

Pink.rs paparaco! Marko Đedović uhvaćen s Pejinim roditeljima, ovo će Jovana DOTUĆI (FOTO)

Domaći

ZATO TE, ČEDO, VOLIM: Aca Kos i Jovanović u blatu do guše, evo gde je političar odveo svog bliskog prijatelja za Prvi maj (VIDEO)